Được biết, nạn nhân trong vụ án chồng giết vợ rồi đốt xác sau 4 tháng kết hôn là người có hoàn cảnh vô cùng đáng thương.

Đã nhiều ngày trôi qua nhưng dư luận vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ án chồng giết vợ rồi tẩm xăng đốt xảy ra tại thôn Tây Hồ, xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình).

Nạn nhân trong vụ án mạng thương tâm là chị Đ.H.P (sinh năm 2001, ngụ xã Hoà Bình, huyện Vũ Thư). Nghi phạm là Bùi Văn Cường (sinh năm 1996, ngụ thôn Nguyên Xá, xã Quỳnh Hội, huyện Quỳnh Phụ), chồng của nạn nhân.

Nạn nhân trong vụ án chồng giết vợ rồi đốt xác có hoàn cảnh éo le - Ảnh: Internet

Liên quan đến vụ việc trên, theo chia sẻ người thân, hàng xóm của nạn nhân, từ nhỏ chị P. đã phải chịu nhiều thiệt thòi vì bố mất sớm, mẹ đi bước nữa. P. sống với ông bà nội già yếu.

Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng ông bà nội vẫn cố gắng cho P. đi học. Cách đây 4 tháng, cô gái trẻ lấy chồng và vào miền Nam kiếm sống. Tuy nhiên, vì sức khoẻ yếu nên P. xin được về sống cùng ông bà nội. Thế nhưng chưa được bao lâu thì xảy ra vụ việc đau lòng. Còn về phần nghi phạm, gia đình nạn nhân không biết rõ về tính cách người này vì chưa tiếp xúc nhiều.

Cặp đôi chỉ vừa kết hôn được 4 tháng - Ảnh: Internet

Được biết trước khi xảy ra vụ án mạng, vào khoảng tháng 10/2019 P. có xảy ra mâu thuẫn với gia đình chồng nên được Cường đưa đi Hải Dương và Gia Lai sống. Tuy nhiên, gần đây đôi vợ chồng trẻ lại quay về nhà ông L. (ông nội P.). Vừa về được 2 ngày thì Cường tiếp tục vào Gia Lai làm việc.

Hiện trường vụ án mạng kinh hoàng - Ảnh: Internet

Trong khoảng thời gian này, vì mâu thuẫn vợ chồng nên P. muốn ly hôn. Đến sáng 13/11, Cường từ Gia Lai về muốn được hàn gắn tình cảm nhưng P. không đồng ý. Đến buổi chiều cùng ngày, khi ông bà nội của P. ra ngoài thì Cường khoá cổng rồi sát hại nạn nhân. Sau khi gây án, đối tượng cắt cổ tay tự tử nhưng không thành.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

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