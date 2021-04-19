Cơ quan chức năng đang khẩn trương làm rõ vụ việc một sản phụ tử vong đột ngột trong đêm tại Trung tâm Y tế huyện Yên Thuỷ, tỉnh Hòa Bình.

Theo thông tin từ báo Gia đình và Pháp luật, ông Dương Văn Tiến, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Yên Thuỷ, tỉnh Hòa Bình cho biết, tại đơn vị vừa xảy ra sự việc sản phụ C.T.P. (SN 1988, trú tại Phố Sấu, xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy) tử vong đột ngột. Được biết, chị P. tử vong vào khoảng 2h sáng. Trước khi tử vong, khoảng 0h đêm, chị P. vẫn nói chuyện với chồng bình thường, các y, bác sĩ cũng đi kiểm tra nhưng sau đó khoảng 20 phút, chị P. đột ngột chuyển biến xấu. Các y, bác sĩ cấp cứu nhưng chị P. không qua khỏi. Sau khi xảy ra vụ việc đau lòng, lực lượng chức năng và cơ quan pháp y đã tiến hành làm các xét nghiệm, làm rõ nguyên nhân chị P. tử vong.

Trung tâm Y tế huyện Yên Thuỷ, tỉnh Hoà Bình, nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Gia đình và Pháp luật Trước sự việc trên, chồng chị P. là anh N.N.Q. (SN 1983) cho biết, vợ chồng anh sinh được 4 người con gồm 3 gái, 1 trai. Khoảng 15h chiều 16/4, anh đưa vợ đến Trung tâm Y tế huyện Yên Thủy để sinh cháu thứ 4, lúc này sức khoẻ của chị P. vẫn bình thường. Đến 17h23 chị P. sinh con và được chuyển lên phòng riêng để chăm sóc. Theo anh Q., ngày thứ nhất, vợ anh có biểu hiện đau, được bác sĩ chẩn đoán là đau dạ con nên được tiêm và dặn dò trường hợp đau quá thì gọi.

“Đến 22h đêm 17/4, tôi xuống với vợ con thì vợ gọi điện kêu đau bụng bảo qua gọi bác sĩ ở buồng trực lên khám. Đến nơi, tôi cũng qua phòng gọi thì có 2 nhân viên ở đấy lên xem nhưng được khuyên không nên tiêm nhiều và nói nên dùng viên thuốc đút. Nhưng vì khó chịu nên vợ tôi không dùng, tôi chỉ ngồi xoa bụng cho vợ đỡ đau”, anh Q. đau đớn kể lại. Sau đó, khoảng hơn 1h sáng, anh Q. tiếp tục gọi y, bác sĩ đang trực lên khám vì chị P. vẫn đau. Lúc này, có 1 nữ cán bộ vào phòng lấy thuốc rồi tiêm cho chị P. xong việc thì quay xuống. Người chồng vì trông vợ đêm nên mệt, nằm ngả lưng xuống giường bệnh cạnh vợ. Đến khoảng 2h sáng, khi giật mình tỉnh dậy, thấy vợ có biểu hiện tím tái thì lập tức lay mẹ vợ dậy rồi tôi chạy xuống phòng trực của bác sĩ. Khi các y, bác sĩ cấp cứu cho chị P. và đến 2h20 thì chị mất. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Nghệ An: Sản phụ sinh bé gái bên lề đường Một sản phụ đã hạ sinh bé gái nặng 3,6 kg bên lề đường.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoa-binh-san-phu-tu-vong-dot-ngot-trong-dem-de-lai-4-dua-con-tho-dai-402536.html