Sau khi va chạm với container chạy ngược chiều, người phụ nữ quốc tịch Mexico điều khiển xe máy tử vong thương tâm.

Mới đây, trên QL6 đoạn thuộc địa phận xóm Bò Liên, xã Đồng Tâm, huyện Mai Châu, Hòa Bình xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một phụ nữ người nước ngoài tử vong thương tâm.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ ngày 12/7, tại Km141+300 trên QL6, xe ô tô đầu kéo mang BKS 29H-065xx kéo theo rơ moóc BKS 29R-504xx do tài xế Đỗ Ngọc Tân (SN 1988, trú tại thị trấn Chợ Mơ, xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì, Hà Nội) điều khiển lưu thông theo hướng Sơn La – Hà Nội.

Khi đi đến địa phận xóm Bò Liên (xã Đồng Tâm), chiếc container xảy ra va chạm với xe máy đi ngược chiều mang BKS: 35K1–402xx do chị TrujiLLo Villalva Elizabeth Judith (SN 1986, quốc tịch Mexico) điều khiển.

Người phụ nữ quốc tịch Mexico tử vong thương tâm vì va chạm với container - Ảnh: Tổ Quốc

Hậu quả, chị TrujiLLo Villalva Elizabeth Judith tử vong tại chỗ, tại hiện trường chiếc xe máy bị hư hỏng nặng phần đầu.

Nhận tin báo, Phòng CSGT Công an tỉnh Hòa Bình nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hôm qua (11/7), trên địa bàn TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương cũng xảy ra vụ va chạm giữa xe máy và container khiến một phụ nữ tử vong.

Khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, tài xế Vũ Ngọc Xuân (36 tuổi, quê Thái Bình) điều khiển chiếc container mang biển số: 51D-160.67 lưu thông trên đường ĐT 743, hướng từ ngã tư 550 lên An Phú.

Khi chạy đến trước công ty xe đạp Asama (phường Tân Đông Hiệp, TP. Dĩ An) thì tài xế cho xe chạy lên lề bên phải để đậu rồi sang đường rút tiền.

Tuy nhiên, khi anh Xuân bước xuống xe thì phát hiện một nữ công nhân bị cuốn vào gầm container cùng với chiếc xe đạp. Vì bị bánh xe cán qua người, nạn nhân đã tử vong tại chỗ.

Nạn nhân là bà Lê Thị Thư (46 tuổi, thường trú tỉnh Đắk Nông), là công nhân của một công ty gần hiện trường tai nạn.

Nhận tin báo, Công an TP. Dĩ An đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Bình Dương: Xót cảnh nữ công nhân mua hộp bún chưa kịp ăn đã bị container tông tử vong Đang trên đường đạp xe tới công ty, nữ công nhân gặp tai nạn thương tâm. Tại hiện trường, hộp bún nạn nhân chưa kịp ăn còn nằm lăn lóc trên đường.

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