Đang trên đường đạp xe tới công ty, nữ công nhân gặp tai nạn thương tâm. Tại hiện trường, hộp bún nạn nhân chưa kịp ăn còn nằm lăn lóc trên đường.

Sáng nay (11/7), tại địa bàn TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương vừa xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến một người phụ nữ tử vong. Nạn nhân được xác định là bà Lê Thị Thư (46 tuổi, thường trú tỉnh Đắk Nông). Hiện trường vụ tai nạn thương tâm khiến nữ công nhân tử vong - Ảnh: Internet Theo thông tin trên Công an TP. HCM, vào khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, tài xế Vũ Ngọc Xuân (36 tuổi, quê Thái Bình) điều khiển chiếc container mang biển số: 51D-160.67 lưu thông trên đường ĐT 743, hướng từ ngã tư 550 lên An Phú.

Khi chạy đến trước công ty xe đạp Asama (phường Tân Đông Hiệp, TP. Dĩ An) thì tài xế cho xe chạy lên lề bên phải để đậu rồi sang đường rút tiền. Tuy nhiên, khi anh Xuân bước xuống xe thì phát hiện một nữ công nhân bị cuốn vào gầm container cùng với chiếc xe đạp. Vì bị bánh xe cán qua người, nạn nhân đã tử vong tại chỗ.

Hộp bún nạn nhân mua chưa kịp ăn nằm lăn lóc trên đường sau tai nạn - Ảnh: CA TP.HCM Ngay khi nhận được tin về vụ tai nạn giao thông, công an TP. Dĩ An đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Được biết, chị Thư là công nhân của một công ty ở gần đó. Sáng nay chị đang trên đường đi làm thì gặp tai nạn đau lòng. Tại hiện trường, hộp bún nạn nhân mua vẫn chưa kịp ăn, nằm lăn lóc bên đường. Cách đây không lâu tại Đà Nẵng cũng vừa xảy ra một vụ tai nạn đau lòng tương tự. Cụ thể, vào khoảng 6 giờ 15 phút ngày 9/7, chiếc xe ben mang biển số 43C-184… do tài xế Nguyễn Mạnh Hùng (sinh năm 1972, trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) điều khiển, lưu thông trên đường Tôn Đức Thắng, hướng từ cầu vượt Ngã Ba Huế về quận Liên Chiểu. Bà H. gặp tai nạn trên đường đi làm - Ảnh: Internet Khi đến gần giao lộ với đường Hoàng Văn Thái (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy do bà N.T.H (sinh năm 1966, trú thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) điều khiển. Vụ tai nạn khiến bà H. tử vong tại chỗ, chiếc xe máy và xe ben đều bị hư hỏng nặng. Sau khi nhận được tin, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ tai nạn. Được biết, nạn nhân đang trên đường đi làm thì gặp nạn.

Sau tai nạn khiến người đi xe máy tử vong, xe tải kéo lê xe máy rồi bốc cháy dữ dội Đang đi trên đường, chiếc xe tải va chạm với chiếc xe máy khiến nạn nhân tử vong. Chiếc xe tải kéo lê xe máy rồi bốc cháy dữ dội.

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