Xe container chở than bất ngờ lật khi vào cua, đè 2 mẹ con đi xe máy cùng chiều. Vụ tai nạn thương tâm khiến 2 nạn nhân tử vong.

Vào khoảng 5 giờ 10 phút sáng 21/6, tại Km239+700 Quốc lộ 37 đoạn qua thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái đã xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến 2 mẹ con tử vong.

Thời điểm trên, một chiếc container chở than do tài xế Phạm Văn Toán (sinh năm 1988, trú tại xã Sóc Đăng, Đoạn Hùng, Phú Thọ) điều khiển theo hướng Yên Bái - Tuyên Quang. Khi xe chạy đến cầu Mới thuộc xã Vĩnh Yên (huyện Yên Bình, Yên Bái) bất ngờ lật đè lên xe máy mang biển số 21B1 - 874.38 và lao sang làn đối diện.

Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn thương tâm khiến 2 mẹ con đi xe máy tử vong tại chỗ là do container vào cua rồi bị lật - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên Tổ quốc, trên xe máy có 2 mẹ con là chị N.T.V (sinh năm 1984) và bà L.T.B (sinh năm 1949, mẹ chị V.). Vụ tai nạn giao thông khiến cả hai tử vong tại chỗ. Tại hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng này, chiếc xe máy bị thùng container đè biến dạng hoàn toàn, than trong thùng xe vương vãi khắp mặt đường.

Cũng theo nguồn tin trên, nguyên nhân ban đầu được xác định là do xe container vào cua rồi bị lật.

Ngay khi nhận được tin báo từ người dân, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để cẩu container ra khỏi hiện trường, điều tiết giao thông. Sau khi gây tai nạn, tài xế container đã rời khỏi hiện trường.

Bên cạnh đó, theo chia sẻ của một số nhân chứng trên VnExpress, vào thời điểm xảy ra sự việc, chiếc container chạy tương đối nhanh khi vào cua. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Tai nạn thương tâm tại Bình Dương: Vợ chết thảm, chồng nhập viện cấp cứu sau va chạm với xe ben Sau va chạm với xe ben, người vợ bị bánh xe cán ngang người dẫn đến tử vong. Trong khi đó, người chồng cũng bị thương phải nhập viện cấp cứu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hinh-anh-dau-long-xe-container-vao-cua-bi-lat-de-chet-2-me-con-di-xe-may-363638.html