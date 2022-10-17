Hình phạt nào cho những đối tượng liên quan đến vụ việc khiến nữ sinh lớp 8 mang thai?

Cuối tháng 9, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận trình báo của gia đình về việc cháu N. (học sinh lớp 8 bị khuyết tật về trí tuệ) mang thai 21 tuần tuổi, nghi bị ai đó xâm hại. Theo lời kể của nạn nhân, cuối năm 2021, N. có quan hệ tình dục với nhiều thanh niên tại một số nhà nghỉ ở thành phố Bắc Kạn, huyện Bạch Thông và huyện Chợ Đồn. Đến cuối tháng 9, gia đình đưa N. đi thăm khám thì phát hiện nữ sinh mang thai .

Theo thông tin từ báo Dân Việt, ngày 15/10, Công an tỉnh Bắc Kạn cho hay Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam 6 nghi phạm để làm rõ hành vi giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi.

Trao đổi với báo Sức khỏe và Đời sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp nhận định, hành vi xâm hại tình dục tập thể đối với trẻ em rất đáng lên án, vi phạm pháp luật, các đối tượng trong vụ án này sẽ phải đối mặt với hình phạt nghiêm khắc của pháp luật.

Vào cuộc điều tra, Công an tỉnh Bắc Kạn làm rõ 6 nghi phạm xâm hại tình dục cháu N. Họ gồm: Đ.V.L. (sinh năm 1998), T.V.C. (sinh năm 1999), D.Đ.H. (sinh năm 1995), T.T.L. (sinh năm 1991), L.V.S. (sinh năm 1999, cùng ở Bắc Kạn.) Nghi phạm còn lại là L.K.V. (sinh năm 1995, quê Cao Bằng).

Pháp luật Việt Nam quy định người dưới 16 tuổi là trẻ em, là đối tượng được quan tâm đặc biệt. Mọi hành vi quan hệ tình dục với người dưới 16 tuổi đều vi phạm pháp luật. Do vậy, nếu người đã thành niên mà quan hệ tình dục với người từ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi thì dù có tự nguyện vẫn bị xử lý hình sự.

Cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi quan hệ tình dục giữa nhóm thanh niên với cháu bé lớp 8 (14 tuổi) là tự nguyện hay bị ép buộc. Nếu là tự nguyện và làm nạn nhân có thai thì đối tượng thực hiện hành vi sẽ phải đối mặt với khung hình phạt là phạt tù từ 03 năm đến 10 năm theo quy định tại khoản 2 (Điều 145, BLHS 2015).

Trường hợp hành vi được xác định là cưỡng dâm (dùng mọi thủ đoạn khiến người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi đang ở trong tình trạng lệ thuộc mình hoặc trong tình trạng quẫn bách phải miễn cưỡng giao cấu) dẫn đến nạn nhân có thai thì đối tượng gây án sẽ phải đối mặt với hình phạt tù từ 07 năm đến 14 năm theo quy định tại khoản 2 (Điều 144, BLHS 2015).

Công an làm việc với một trong 6 nghi phạm - Ảnh: báo Dân Việt

Trong vụ án này có nhiều người bị khởi tố nhưng hành vi và hậu quả của từng đối tượng có thể khác nhau. Đối tượng nào quan hệ tình dục với nạn nhân 02 lần trở lên (phạm tội 02 lần trở lên) và đối tượng làm nạn nhân có thai sẽ phải chịu tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự và có trách nhiệm phải cấp dưỡng cho cháu bé đến năm 18 tuổi (trong trường hợp nạn nhân sinh con).

Đây là một vụ việc hết sức đau lòng, có thể cướp đi tương lai hạnh phúc của một đứa trẻ. Với đứa trẻ chậm phát triển trí tuệ thì cơ hội có một cuộc sống riêng hạnh phúc đã mong manh, lại thêm sự việc này (có thể cháu bé sinh con) khiến cho tương lai thêm mờ mịt, trở thành gánh nặng cho gia đình. Bản thân cháu bé còn chưa có khả năng nuôi sống bản thân, lại thêm một đứa con nhỏ nữa thì cuộc sống rất khó khăn, bế tắc. Sự việc này rất cần có sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, có sự can thiệp hỗ trợ về vật chất, tinh thần và pháp lý để giảm đến mức thấp nhất những thiệt hại, hệ lụy có thể xảy ra đối với tương lai của cháu bé.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường nhận định, đây là một vụ việc hết sức đau lòng - Ảnh: báo Sức khỏe và Đời sống

"Vụ việc một lần nữa cho thấy trẻ em có thể bị bạo hành, xâm hại tình dục bất kỳ lúc nào, đối tượng gây án có thể là bất kỳ ai và đối với những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt như: Thiếu cha, thiếu mẹ, trẻ em sống với cha dượng, mẹ kế, sống trong gia đình không có hạnh phúc, cha mẹ nghiện ngập hoặc trẻ em là người khuyết tật, chậm phát triển trí tuệ là những đối tượng rất dễ bị lợi dụng, rất dễ trở thành nạn nhân bị xâm hại tình dục.

Bởi vậy ngoài việc kịp thời phát hiện, xử lý các đối tượng xâm hại tình dục trẻ em, cơ quan chức năng cũng cần tăng cường các giải pháp phòng ngừa tội phạm, tăng cường các biện pháp đảm bảo để kịp thời tư vấn, hỗ trợ đối với trẻ em.

Cần phải tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật một cách tích cực, có hiệu quả để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của công dân, đặc biệt là ý thức tôn trọng danh dự nhân phẩm của người khác, kịp thời phát hiện xử lý các hành vi xâm hại tình dục, đặc biệt là các hành vi xâm hại tình dục trẻ em với những chế tài nghiêm khắc", Tiến sĩ, luật sư Cường phân tích.