Công an huyện Triệu Phong cho biết một học sinh lớp 8 đã giả vờ bị bắt cóc, tống tiền ba mẹ để chơi game.

Theo thông tin từ Vietnamnet, Đại tá Nguyễn Ngọc Minh – Trưởng Công an huyện Triệu Phong cho biết, đã tiếp nhận đơn trình báo của ông Lê Văn Bình (sinh năm 1967, trú tại thôn Lệ Xuyên, xã Triệu Trạch, Triệu Phong) trình báo việc vào khoảng 20h tối ngày 29/9, hai vợ chồng trở về nhà thì không thấy con trai Lê Văn Minh Đ. (SN 2009, đang học lớp 8). Gia đình đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng vẫn không thấy.

Đến khoảng 20h37 cùng ngày, từ tài khoản Fakebook “Lê Bình” nhắn vào tài khoản Fakebook “Lê Thị Thu Hồng” con gái của anh Bình với nội dung: "Chuyển 50 triệu đồng vào số tài khoản 19038541802***, chủ tài khoản tên Kiều Công Kiên. Nếu báo công an và không chuyển tiền thì con mày không sống nổi đâu”.

Nhận được tin báo, Công an huyện Triệu Phong đã tập trung lực lượng điều tra, xác minh và nhận định nhiều khả năng Lê Văn Minh Đ. vì thiếu tiền chơi game nên đã tự tạo ra vụ việc bắt cóc, tống tiền gia đình.

Nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: GiadinhNet

Theo thông tin từ GiadinhNet, đến khoảng 12h30 ngày 30/9, khi phía công an và gia đình dùng Fakebook Lê Thị Thu Hồng nhắn tin, đề nghị chụp ảnh cháu Đ. xem có an toàn không mới thực hiện chuyển tiền. Đ. đã làm theo.

Một lúc sau gia đình nhận được tin nhắn có nội dung là ảnh H đang ngồi trong bóng tối. Từ hình ảnh này, lực lượng công an phát sinh nghi ngờ Đ. trốn trên trần nhà (phần dưới của mái tôn) nên trèo lên kiểm tra thì phát hiện ra Đ. đang nấp ở đây. Theo phía gia đình, Đ. là học sinh khá giỏi, hiện đang là lớp trưởng một trường học trên địa bàn.

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