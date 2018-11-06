Hình ảnh mới nhất của bé gái suy dinh dưỡng ở Lào Cai: Bụ bẫm, đáng yêu khiến nhiều người vui lây

Sau hai năm được nhận nuôi, cô bé suy dinh dưỡng ngày nào giờ đây đã trở nên bụ bẫm, đáng yêu và có phản xạ rất tốt khiến cư dân mạng không khỏi vui mừng.
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Vào tháng 6/2016, hình ảnh bé gái Thào Thị Yến Nhi (sống ở Sa Pa, Lào Cai) 14 tháng tuổi nhưng chỉ nặng 3,5kg, cơ thể chỉ còn da bọc xương vì suy dinh dưỡng nặng được lan truyền khiến cư dân mạng vô cùng thương xót.
Sau đó không lâu, bé được cô gái xinh đẹp Phạm Thị Thanh Tâm (sinh năm 1992) đưa về chăm sóc bất chấp sự phản đối của gia đình.
Lúc mới được đưa về, Yến Nhi không chỉ bị suy dinh dưỡng, sức khỏe yếu ớt mà não cũng bị tổn thương. Thế nhưng, nhờ tình thương và sự chăm sóc tận tình của mẹ nuôi, Yến Nhi ngày càng khỏe mạnh, bụ bẫm.
Đầu năm 2018, dù lên xe hoa về nhà chồng nhưng Thanh Tâm vẫn không quên Yến Nhi. Cô đã mang con gái nuôi theo cùng. Từ đó đến nay, vì tập trung cho công việc và chuẩn bị chào đón con đầu lòng nên Thanh Tâm ít chia sẻ hình ảnh về bé Nhi.
Mới đây, Thanh Tâm vừa chia sẻ những hình ảnh mới nhất của con gái nuôi. Trong những bức ảnh này có thể thấy Yến Nhi đã trắng trẻo, bụ bẫm hơn. Cư dân mạng đều vui mừng thay cho cô bé.