Hình ảnh mới nhất của bé gái suy dinh dưỡng ở Lào Cai: Bụ bẫm, đáng yêu khiến nhiều người vui lây

Xã hội 06/11/2018 17:18

Sau hai năm được nhận nuôi, cô bé suy dinh dưỡng ngày nào giờ đây đã trở nên bụ bẫm, đáng yêu và có phản xạ rất tốt khiến cư dân mạng không khỏi vui mừng.

Vào tháng 6/2016, hình ảnh bé gái Thào Thị Yến Nhi (sống ở Sa Pa, Lào Cai) 14 tháng tuổi nhưng chỉ nặng 3,5kg, cơ thể chỉ còn da bọc xương vì suy dinh dưỡng nặng được lan truyền khiến cư dân mạng vô cùng thương xót.

Hình ảnh mới nhất của bé gái suy dinh dưỡng ở Lào Cai: Bụ bẫm, đáng yêu khiến nhiều người vui lây - Ảnh 1
Yến Nhi lúc 14 tháng tuổi chỉ nặng 3,5kg - Ảnh: Internet

Sau đó không lâu, bé được cô gái xinh đẹp Phạm Thị Thanh Tâm (sinh năm 1992) đưa về chăm sóc bất chấp sự phản đối của gia đình.

Lúc mới được đưa về, Yến Nhi không chỉ bị suy dinh dưỡng, sức khỏe yếu ớt mà não cũng bị tổn thương. Thế nhưng, nhờ tình thương và sự chăm sóc tận tình của mẹ nuôi, Yến Nhi ngày càng khỏe mạnh, bụ bẫm.

Hình ảnh mới nhất của bé gái suy dinh dưỡng ở Lào Cai: Bụ bẫm, đáng yêu khiến nhiều người vui lây - Ảnh 2
Sau một thời gian được Thanh Tâm chăm sóc, Yến Nhi đã bụ bẫm hơn - Ảnh: Internet
Hình ảnh mới nhất của bé gái suy dinh dưỡng ở Lào Cai: Bụ bẫm, đáng yêu khiến nhiều người vui lây - Ảnh 3
Khi kết hôn, Thanh Tâm đưa Yến Nhi theo để tiện chăm sóc - Ảnh: Internet

Đầu năm 2018, dù lên xe hoa về nhà chồng nhưng Thanh Tâm vẫn không quên Yến Nhi. Cô đã mang con gái nuôi theo cùng. Từ đó đến nay, vì tập trung cho công việc và chuẩn bị chào đón con đầu lòng nên Thanh Tâm ít chia sẻ hình ảnh về bé Nhi.

Mới đây, Thanh Tâm vừa chia sẻ những hình ảnh mới nhất của con gái nuôi. Trong những bức ảnh này có thể thấy Yến Nhi đã trắng trẻo, bụ bẫm hơn. Cư dân mạng đều vui mừng thay cho cô bé.

Hình ảnh mới nhất của bé gái suy dinh dưỡng ở Lào Cai: Bụ bẫm, đáng yêu khiến nhiều người vui lây - Ảnh 4
Không chỉ Thanh Tâm, chồng cô cũng hết lòng yêu thương Yến Nhi - Ảnh: Internet
Hình ảnh mới nhất của bé gái suy dinh dưỡng ở Lào Cai: Bụ bẫm, đáng yêu khiến nhiều người vui lây - Ảnh 5
Nhìn thấy Yến Nhi ngày càng bụ bẫm, cư dân mạng vui mừng thay cho em - Ảnh: Internet
Hình ảnh mới nhất của bé gái suy dinh dưỡng ở Lào Cai: Bụ bẫm, đáng yêu khiến nhiều người vui lây - Ảnh 6
Giờ đây Yến Nhi đã bắt đầu có phản ứng với một số sự vật, sự việc xung quanh - Ảnh: Internet
Tiểu thư 9x nhận nuôi bé Yến Nhi: Ốm nghén chỉ ăn được khoai lang, phở khô

Tiểu thư 9x nhận nuôi bé Yến Nhi: Ốm nghén chỉ ăn được khoai lang, phở khô

Dù đang bị ốm nghén khá mệt mỏi nhưng Thanh Tâm cũng đã cố gắng có một cuộc trò chuyện ngắn để chia sẻ về chuyện bầu bí lần đầu tới những người quan tâm, yêu mến bà mẹ trẻ.

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