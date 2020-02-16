Bức ảnh người cha già bệnh nặng nằm trong lòng con trai trong bệnh viện đã trở thành hình ảnh xúc động nhất trên mạng xã hội nhiều giờ qua.

Từ trước đến nay, những hình ảnh xúc động về tình cảm gia đình luôn nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Mới đây nhất, bức ảnh hai cha con được chụp tại Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội đang được dân mạng chia sẻ không ngừng.

Bức ảnh này được 1 người dùng Facebook có tên T.T chụp lại và chia sẻ trên các diễn đàn. Theo lời kể của T., người cha quá đau đớn vì bệnh tật nên người con trai đã làm tấm đệm đỡ phía sau. T. xúc động viết: “8 giờ 30 tại Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội. Người cha đau quá chịu không nổi thế là cậu con trai phải xoa lưng, xoa người cả ngày. Cũng chả biết có cụ nào bớt đau tí nào không nhưng nhìn qua thì thấy hai cha con đã ngủ lúc nào không hay. Một giấc ngủ hiếm hoi trong cái chỗ xếp hàng của tử thần”.

Hình ảnh xúc động trong bệnh viện khiến dân mạng xúc động - Ảnh: FB

Hình ảnh này khiến nhiều người rơi nước mắt, xót xa cho tình cảnh của người cha và hết lời khen ngợi người con hiếu thảo. Sau khi được đăng tải, bức ảnh cảm động này đã nhận được rất nhiều bình luận, chia sẻ của dân mạng.

“Nhìn mà xót xa ghê, hy vọng cụ sẽ sớm hết bệnh để về nhà với con cháu. Hình ảnh này lại khiến mình nhớ đến ba mẹ, ông bà ở quê quá”, L.K nghẹn ngào.

“Ai còn cha mẹ thì hãy yêu thương, chăm sóc họ nhiều hơn đừng để khi mất đi rồi mới hối hận", một người dùng mạng xã hội cho lời khuyên.

Mặc dù chưa có thêm thông tin gì về 2 cha con nhưng bức ảnh trên vẫn đang gây bão mạng xã hội, nhận được vô số bình luận, chia sẻ từ dân mạng.

Xúc động khoảnh khắc cậu bé chân khoèo chập chững những bước đi đầu đời sau 7 năm chỉ có thể bò Những hình ảnh xúc động ghi lại khoảnh khắc cậu bé chân khoèo chập chững đi những bước đầu đời khiến cư dân mạng không khỏi cảm động.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hinh-anh-cha-gia-co-ro-nam-trong-long-con-trai-vi-dau-don-khien-hang-trieu-nguoi-roi-nuoc-mat-351123.html