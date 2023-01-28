Vào ngày 28/1, chiếc xe rơi xuống vực sâu khoảng 50 m ở huyện Thuận Châu, Sơn La. Vụ tai nạn làm 3 nạn nhân thiệt mạng và 4 người bị thương nặng.

Theo thông tin từ Zing, vào sáng ngày 28/1, xe khách biển số 29B chở 18 người đi trên đường tỉnh lộ 108, hướng thành phố Sơn La - huyện Sông Mã. Tới khu vực dốc Co Mạ (xã Co Mạ, huyện Thuận Châu), chiếc xe khi vào cua đã bị mất phanh rồi rơi xuống vực.

Lãnh đạo UBND xã Co Mạ cho hay có 3 nạn nhân tử vong tại chỗ, 4 người khác bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

"Toàn bộ hành khách trên xe cùng nhau đi ăn đám cưới thì gặp nạn", vị này nói và cho biết vị trí chiếc xe rơi cách mặt đường hơn 50 m.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 người tử vong - Ảnh: Vietnamnet

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy ô tô biến dạn - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Xe khách bị biến dạng sau cú lao xuống tà luy âm - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Theo thông tin từ Vietnamnet, hình ảnh tại hiện trường cho thấy ôtô biến dạng.

Đến khoảng 10h30 cùng ngày, lãnh đạo huyện Thuận Châu cho hay các cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để cứu nạn đồng thời làm rõ nguyên nhân tai nạn.

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