"Lực lượng Công an Quảng Ngãi đã có mặt, thu thập hồ sơ bệnh án, điều tra ban đầu. Chừng nào có kết quả điều tra, chúng tôi sẽ thông tin" - lãnh đạo Sở Y tế Quảng Ngãi cho biết.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào sáng ngày 28/1, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi thông tin đã nắm được vụ việc bệnh nhi T.Đ.L.(3 tuổi; ở xã Nghĩa Dũng, TP Quảng Ngãi) tử vong qua báo cáo của Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh.

Bệnh nhi L. được bác sĩ thăm khám đầy đủ hội chẩn giữa bác sĩ Huỳnh Duy Thám, bác sĩ Bằng và bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng cho khám tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa, thần kinh, thực hiện cận lâm sàng đầy đủ như chụp X-quang phổi, xét nghiệm, công thức máu, soi tai mũi họng.

Trước đó, theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào tối 27/1, Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi đã có báo cáo về trường hợp bệnh nhi T.Đ.L. tử vong vào sáng cùng ngày. Ông Nguyễn Đình Tuyến, Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi, cho biết bệnh viện đã thành lập Hội đồng Chuyên môn, phân tích, đánh giá quá trình tiếp đón, thăm khám, chẩn đoán, xử lý, theo dõi và chăm sóc đối với cháu L. Hội đồng Chuyên môn xác định cháu L. nhập viện tại Khoa Nhi hô hấp lúc 21 giờ 35 phút tối 26/1 (mùng 5 Tết), được chẩn đoán viêm thanh khí phế quản, theo dõi di vật đường thở. Cháu L. được bác sĩ trực cấp cứu tiếp nhận khám cấp cứu kịp thời, nhanh chóng.

Đồng thời, tổ chức hội chẩn các bác sĩ tai mũi họng, bác sĩ khoa cấp cứu đa khoa và bác sĩ Khoa nhi hô hấp để thống nhất chẩn đoán viêm thanh khí phế quản cấp, chẩn đoán phân biệt dị vật đường thở. Tại đây, các bác sĩ đã sử dụng thuốc kháng sinh, kháng viêm, khí dung để điều trị cho cháu L…

Bố của cháu L. bức xúc sau khi con trai tử vong - Ảnh: Báo Thanh Niên

Lúc 23 giờ 15 phút ngày 26/1, điều dưỡng Khoa nhi hô hấp đến chăm sóc bệnh nhưng không có cháu L. tại buồng bệnh và báo cáo cho bác sĩ trực. Bác sĩ trực đến khám nhưng cháu L. không có mặt tại buồng bệnh, do người nhà tự ý đưa về nhà.

Đến khoảng 4 giờ sáng ngày 27/1, người nhà đưa cháu L. đến Khoa cấp cứu đa khoa của Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi, sau đó được nhân viên y tế tua trực chuyển thẳng đến Khoa hồi sức tích cực - chống độc với tình trạng: mạch cổ không bắt được, tím tái, lồng ngực không di động, đồng tử giãn, bụng chướng, ngưng thở ngưng tim ngoại viện không rõ nguyên nhân. Dù đã được các y bác sĩ tiến hành hồi sức tích cực nhưng tình trạng hô hấp tuần hoàn của cháu L. không còn.

Sau đó, nhân viên y tế và lãnh đạo bệnh viện đã gặp gỡ, giải thích tình trạng bệnh của cháu L., đồng thời động viên người nhà. Người nhà của cháu L. đồng ý không mổ tử thi và xin đưa cháu về nhà.

Theo kết luận của Hội đồng chuyên môn của Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi, cháu L. được các bác sĩ, điều dưỡng… trong tua trực tiếp đón, thăm khám, chẩn đoán, chỉ định làm các xét nghiệm cận lâm sàng đầy đủ, kịp thời, và đúng quy trình kỹ thuật chuyên môn. Các nhân viên y tế của tua trực phối hợp xử trí, hồi sức tích cực cho trẻ nhưng đáng tiếc bệnh nhi bỏ về, không ở bệnh viện nên không theo dõi, can thiệp, cấp cứu kịp thời. Quá trình xử trí phù hợp và kịp thời. Để chẩn đoán xác định nguyên nhân tử vong cần phải mổ tử thi.