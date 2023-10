Nạn nhân muốn chấm dứt tình cảm nhưng nghi phạm không muốn và liên tục níu kéo. Khi không thể níu kéo tình cảm, đối tượng đã dùng dao đâm bạn gái.

Liên quan đến vụ nam sinh đâm bạn gái rồi tự tử bất thành, theo thông tin từ Kienthuc.net, ngày 14/10, Công an TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị đã bàn giao vụ việc có dấu hiệu tội “Giết người” cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Tại cơ quan Công an, đối tượng đã thừa nhận hành vi dùng dao đâm bạn gái. Qua điều tra, bước đầu xác định do mâu thuẫn trong chuyện yêu đương, nạn nhân muốn chấm dứt tình cảm nhưng nghi phạm không muốn và liên tục níu kéo. Khi không thể níu kéo tình cảm, đối tượng đã dùng dao đâm bạn gái.

Khu vực nơi xảy ra sự việc - Ảnh: Kienthuc.net

Trước đó, theo thông tin từ báo Người đưa tin, ngày 12/10, Công an TP. Thái Nguyên nhận tin báo từ Công an phường Tân Thịnh về việc một nam thanh niên đã dùng dao đâm bạn gái, sau đó cứa cổ tự tử.

Nhận tin báo, Công an TP. Thái Nguyên đã cử đội nghiệp vụ phối hợp với Công an phường Tân Thịnh đến hiện trường để điều tra, xác minh. Qua xác minh, bước đầu xác định thanh niên đã cầm dao đâm bạn gái, rất may con dao cùn nên chỉ gây ra thương tích nhẹ. Sau khi gây án, đối tượng dùng dao cứa cổ tự tử dẫn tới bị thương tích nhẹ, rách da và đã được băng bó ổn định.

Liên quan đến vụ việc, ông Ngô Văn Tiệp - Chủ tịch UBND xã Phúc Hoà, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang cho biết, nam thanh niên gây án là người địa phương. Thanh niên này đang theo học tại một trường cao đẳng nghề tại TP. Bắc Giang.

“Theo thông tin tôi nắm được thì cậu này có mối quan hệ tình cảm với cô bạn gái người Cao Bằng, hiện đang học tại một trường đại học ở Hà Nội. Không rõ cả hai mâu thuẫn với nhau thế nào mà cậu ấy lại dùng dao đâm bạn gái trên địa bàn TP. Thái Nguyên. Qua xác minh thì cả cậu này và bạn gái chỉ bị thương tích nhẹ” - ông Tiệp thông tin.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/he-lo-nguyen-nhan-nam-sinh-dam-ban-gai-roi-tu-tu-bat-thanh-o-thai-nguyen-513514.html