Khi phát hiện cô gái có hành vi nghi tự thiêu, người dân đã đến can ngăn đồng thời trình báo cơ quan chức năng. Cô gái được sơ cứu và đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, sáng 6/10, Công an Q. Liên Chiểu (TP. Đà Nẵng) cho biết, cô gái tự thiêu gần khu vực đình làng Trung Nghĩa đã qua nguy kịch nhờ được cứu chữa kịp thời.

Theo Công an Q. Liên Chiểu, cô gái tự thiêu được xác định là T.H.H. (27 tuổi, ngụ P.Hòa Minh). Trước đó, chị H. có biểu hiện trầm cảm; hiện gia đình đang tập trung điều trị cho chị.

Khu vực cô gái tự thiêu, người dân gọi công an và xe cấp cứu đưa cô gái đi bệnh viện - Ảnh: báo Thanh Niên

Theo thông tin báo Tiền Phong, trước đó, khoảng 17 giờ hơn chiều 5/10, người dân đi trên đường Nam Trân phát hiện cô gái nghi tự thiêu bên cạnh hồ Bồ Đề.

Thấy vậy, người dân ra sức động viên, đồng thời báo cho lực lượng chức năng. Nhận tin báo, công an quận Liên Chiểu cùng lực lượng y tế đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Tiếp cận nạn nhân, lực lượng y tế sơ cứu, sau đó đưa cô gái nói trên đi cấp cứu. Tại hiện trường, nạn nhân có dấu hiệu bị bỏng nặng khiến nhiều người dân đi đường phải sợ hãi.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

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