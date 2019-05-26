Bà Hiền chính là mẹ của nữ sinh Cao Mỹ Duyên (SN 1997) bị nhóm đối tượng bắt cóc, sát hại khi đi giao gà chiều 30 Tết.

Thông tin bà Trần Thị Hiền (SN 1975, trú đội 5, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Mua bán trái phép chất ma túy khiến nhiều người bất ngờ.

Tuy nhiên bà Hiền từng khẳng định mình không vay nợ Vì Văn Toán, cũng không dính dáng đến nhóm đối tượng nghiện ngập của hắn. Chính vì vậy việc bà Hiền bị bắt khiến nhiều người bất ngờ.

Theo lời khai, bà Hiền nợ Vì Văn Toán (SN 1981) một số tiền nhưng không trả. Toán đã thuê Bùi Văn Công cùng một số tên khác tổ chức bắt cóc em Duyên để ép bà Hiền trả tiền.

Trong thời gian em Duyên mất tích, cơ quan công an đang tích cực tìm kiếm tung tích nạn nhân thì bà Hiền thường xuyên đăng tải thông tin lên mạng xã hội, thậm chí livestream khóc lóc, kêu gào về chuyện con gái bị mất tích.

Đến khi phát hiện thi thể nữ sinh, Ban chuyên án hầu như không thu thập được thông tin giá trị gì liên quan đến sự mất tích của Cao Mỹ Duyên từ gia đình, nhất là mẹ của nạn nhân ngoài việc có một thanh niên đi xe tay ga đến đặt mua gà, sau đó lấy số điện thoại, hẹn giao gà.

Bà Hiền gần như không tiết lộ những tình tiết và mối quan hệ của bà và các thành viên trong gia đình.



Mẹ nữ sinh giao gà có quan hệ 'làm ăn' với Vì Văn Toán trước khi hắn đi tù 10 năm về tội mua bán trái phép chất ma túy - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã khoanh vùng các đối tượng nghi vấn, bắt giữ Vương Văn Hùng (SN 1984). Từ lời khai của nghi phạm này, các đối tượng liên quan đến cái chết của nữ sinh giao gà gồm: Bùi Văn Công (SN 1975), Bùi Thị Kim Thu (SN 1975, vợ Công), Lường Văn Hùng (SN 1991), Lường Văn Lả (SN 1991), Phạm Văn Nhiệm (SN 1976), Phạm Văn Dũng (SN 1972, anh trai Nhiệm), Cầm Văn Chương (SN 1974) và kẻ chủ mưu Vi Văn Toán (SN 1981) đã lần lượt sa lưới.

Suốt nhiều tháng đấu tranh khai thác với nhóm tội phạm, cơ quan công an đã có đủ bằng chứng chứng minh bà Trần Thị Hiền (mẹ của nữ sinh giao gà) tham gia đường dây mua bán trái phép chất ma túy.

Bà ta có mối quan hệ "làm ăn" với Vì Văn Toán từ trước khi đối tượng này đi tù (Toán đi tù 10 năm về tội mua bán trái phép chất ma túy, mới ra trại giữa năm 2018). Cơ quan điều tra có căn cứ khẳng định bà Hiền tham gia nhiều phi vụ với số lượng ma túy lớn, theo BVPL.

Khoảng thời gian trước khi bị bắt, bà Hiền thường xuyên sử dụng chiêu trò nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Thậm chí ngay trước lúc xộ khám, bà ta vẫn lên mạng xã hội xỉa xói, đòi thiêu sống nhóm đối tượng bắt cóc con gái.

Lúc bị bắt, bà Hiền vẫn hết sức ngoan cố lu loa rằng mình không liên quan đến ma túy, "con tôi vừa mới mất, tôi không làm gì sai trái sao lại bắt tôi".

Liên quan đến thông tin có hay không bà Trần Thị Hiền xảy ra mâu thuẫn làm ăn với Vì Văn Toán, khiến hắn thuê người ra tay sát hại Cao Mỹ Duyên, đến nay Công an tỉnh Điện Biên vẫn đang tiếp tục điều tra, xác minh.