Lãnh đạo xã nói về mẹ nữ sinh giao gà: 'Nếu chỉ làm ruộng và buôn bán nhỏ thì lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?'

Xã hội 26/05/2019 13:33

"Thấy gia đình chỉ làm nông nhưng điều kiện kinh tế rất khác nhiều người cũng bàn tán, nghi ngờ. Nếu chỉ làm đồng ruộng và buôn bán nhỏ lẻ thì lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?", ông Vì Văn Biến - Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Hưng cho biết.

Liên quan đến vụ án nữ sinh Cao Mỹ Duyên (SN 1997, ngụ Điện Biên) bị sát hại khi đi giao gà chiều 30 Tết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố, bắt tạm giam bà Trần Thị Hiền (SN 1975, trú đội 5, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên) để điều tra về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy. 

Mới đây, ông Vì Văn Biến - Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Hưng đã chia sẻ một số thông tin về cuộc sống của người phụ nữ này tại địa phương khiến nhiều người bất ngờ.

Theo ông Biến, bà Hiền sinh được 2 con gái là Duyên và chị gái đã học xong, hiện đang ở nhà.

Tại địa phương, vợ chồng bà Hiền làm nông nghiệp và nuôi thêm gà bán lẻ ở chợ, thỉnh thoảng mới bán con giống cho bà con ở địa phương.

Lãnh đạo xã nói về mẹ nữ sinh giao gà: 'Nếu chỉ làm ruộng và buôn bán nhỏ thì lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?' - Ảnh 1
Mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên - Ảnh: FBNV

Dù chỉ làm ruộng và buôn bán nhỏ lẻ nhưng gia đình bà Hiền lại rất khá giả. Cả gia đình sống trong gia đình rất khang trang, nằm trong số những căn nhà đẹp nhất xã. Người phụ nữ này đeo nhiều vàng trên người nhằm thể hiện bản thân là một người có tiền.

Bà Hiền cũng có quan hệ rộng rãi, hay đi đây, đi đó gặp mặt, giao lưu với người thân, bạn bè. Trong mắt mọi người, bà Hiền khéo ăn khéo nói, giỏi giao tiếp. Ở địa phương tuy không gây xích mích với ai nhưng cũng không được lòng mọi người. Đặc biệt, chồng bà Hiền nghiện ma túy, nằm trong diện theo dõi của địa phương.

Nói về việc bà Hiền bị bắt vì nằm trong đường dây ma túy, ông Biến cho biết mọi người từng nghi ngờ bà Hiền làm ăn không chân chính vì chỉ làm nông và buôn bán nhỏ thì không thể giàu như vậy, theo Đời sống và Pháp luật.

Như đã đưa tin, ngày 25/5, Công an tỉnh Điện Biên đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam bà Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh Cao Mỹ Duyên) về để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Duyên bị một nhóm đối tượng tổ chức bắt cóc, hiếp dâm, sát hại khi đi giao gà chiều 30 Tết.

Theo lời khai của nhóm đối tượng, vào chiều 4/2/2019 (tức 30 Tết Kỷ Hợi), tại nhà Bùi Văn Công, 6 đối tượng gồm Bùi Văn Công, Lường Văn Lả, Vương Văn Hùng, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Hùng và Vì Văn Toán cùng nhau sử dụng ma túy.

Toán kể với mọi người rằng bà Hiền (mẹ nữ sinh Cao Mỹ Duyên) nợ hắn một số tiền nhưng không trả. Nếu nhóm đối tượng chịu giúp hắn bắt cóc Duyên, giữ lại ít ngày để gây sức ép bắt bà Hiền trả nợ, hắn sẽ trả công hậu hĩnh bằng tiền và ma túy.

Tiếp đó, Vương Văn Hùng ra chợ vờ mua nhiều gà, nhờ em Duyên ship tới điểm hẹn. Công cùng Lả, Nhiệm, Lường Văn Hùng chờ sẵn tại điểm hẹn để bắt giữ Duyên. 

Tối 30 Tết, khi Duyên chở gà tới thì bị nhóm của Công bắt giữ, siết cổ đến ngất xỉu. Sau đó nhóm đối tượng đưa Duyên lên thùng xe tải chở về nhà Công và giam giữ tại đó.

Trong thời gian từ đêm 30 Tết đến đêm mùng 2 Tết, Công cùng Vương Văn Hùng, Nhiệm, Lả, Lường Văn Hùng, Phạm Văn Dũng, Cầm Văn Chương đã trói nữ sinh, nhét giẻ vào miệng và thay nhau giở trò đồi bại với nạn nhân trong buồng ngủ, phòng khách, dưới sàn nhà...

Lãnh đạo xã nói về mẹ nữ sinh giao gà: 'Nếu chỉ làm ruộng và buôn bán nhỏ thì lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?' - Ảnh 2
Từ trên xuống dưới, từ trái qua phải: Lường Văn Hùng, Vương Văn Hùng, Lường Văn Lả, Bùi Văn Công, Phạm Văn Nhiệm, Phạm Văn Dũng, Cầm Văn Chương, Bùi Thị Kim Thu, Vi Văn Toán - Ảnh: Internet

Đêm mùng 2 Tết, khi thấy nữ sinh thở yếu, cả nhóm ra tay sát hại rồi khiêng xác lên vứt tại khu chăn nuôi nhà em rể Bùi Văn Công. Sau đó nhóm đối tượng bàn bạc thống nhất lời khai, ngụy tạo bằng chứng ngoại phạm nhằm đối phó với công an nếu bị nghi ngờ.

Bùi Thị Kim Thu (vợ Công) chứng kiến toàn bộ tội ác. Tuy nhiên chị ta chẳng những không can ngăn mà còn giả vờ mình vô tình phát hiện xác, báo công an và cung cấp nhiều tin giả gây khó khăn cho công tác điều tra.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố, bắt giam 9 bị can liên quan vụ sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên gồm: Bùi Văn Công (SN 1975), Bùi Thị Kim Thu (SN 1975, vợ Công), Vương Văn Hùng (SN 1984), Lường Văn Hùng (SN 1991), Lường Văn Lả (SN 1991), Phạm Văn Nhiệm (SN 1976), Phạm Văn Dũng (SN 1972, anh trai Nhiệm), Cầm Văn Chương (SN 1974) và kẻ chủ mưu Vi Văn Toán (SN 1981).

Bà Hiền được cơ quan công an xác định là một mắt xích quan trọng trong đường dây ma túy ở Điện Biên. Đối tượng này được công an "khoanh vùng" vì có những khai báo không trung thực, hành tung mờ ám khi làm việc với công an. 

Vụ việc đang được Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục điều tra làm rõ.

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