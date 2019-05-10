Liên quan đến vụ án nữ sinh bị sát hại khi giao gà vào chiều 30 Tết tại Điện Biên, mới đây cơ quan công an đã công bố một số chuyển biến mới trong quá trình điều tra.

Trao đổi với báo chí, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết vì yêu cầu nghiệp vụ nên những thông tin liên quan đến vụ án đều không được phép đưa tin. Chính vì vậy, những thông tin về vụ án xuất hiện trên mạng xã hội nếu không phải phát ngôn chính thức từ cơ quan chức năng thì tất cả chỉ là thông tin bịa đặt, mọi người cần cảnh giác.

Những kẻ liên quan trong vụ án nữ sinh Điện Biên bị sát hại khi giao gà - Ảnh: Internet Theo đó, đến hiện tại chỉ có thêm hai tình tiết mới được tiết lộ. Đầu tiên cảnh sát đang tập trung vào một nhân vật để làm sáng tỏ thêm các tình tiết liên quan đến vụ án. Thông tin thứ hai đó là Bùi Văn Công sau nhiều ngày ngoan cố, quanh co chối tội đã thành khẩn khai báo. Điều này sẽ giúp cơ quan chức năng nhanh chóng làm rõ được những tình tiết bí ẩn của vụ án.

Trước đó, theo lời khai của Vì Văn Toán, nguyên nhân bắt cóc nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên là do gia đình nợ đối tượng hàng trăm triệu đồng. Tuy nhiên, người nhà nạn nhân khẳng định không hề có vụ việc trên và gia đình cũng không biết đối tượng này là ai. Chính vì vậy, nguyên nhân khiến Duyên bị bắt cóc đến nay vẫn còn là điều bí ẩn. Ở một diễn biến khác, vào ngày 8/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên đã triệu tập một người phụ nữ tên Trần Thị Huyền Trang (27 tuổi, trú huyện Định Hóa) để điều tra, làm rõ hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội. Người phụ nữ bị cơ quan công an triệu tập vì đăng tải thông tin thất thiệt trên mạng xã hội - Ảnh: Internet Theo VnExpress, vào khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, người phụ nữ này thấy một bài viết trên mạng xã hội có nội dung Công an tỉnh Điện Biên bắt giam thiếu úy công an hình sự tỉnh Thái Nguyên để điều tra hành vi chủ mưu trong vụ bắt cóc Duyên. Người phụ nữ này đã sao chép lại toàn bộ bài viết và đăng trên Facebook cá nhân để thu hút người xem nhằm bán hàng online. Những thông tin bịa đặt trên đã khiến dư luận vô cùng hoang mang. Chính vì vậy, cơ quan chức năng đã mời đối tượng này đến làm việc.

Vụ cô gái giao gà bị sát hại chiều 30 Tết: Sự thật thông tin bắt tạm giam thiếu úy công an là chủ mưu Trước nội dung đăng tải lên mạng cho rằng cơ quan điều tra đã bắt tạm giam một thiếu uý công an vì liên quan đến cái chết của nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên, lãnh đạo Công an tỉnh Điện Biên khẳng định thông tin trên không đúng sự thật.

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