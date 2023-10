Không có tiền trả nợ, Điệp sát hại cụ bà 79 tuổi rồi giấu xác trong toilet, sau đó cướp đi 12 chỉ vàng và 30 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đang tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Huỳnh Thị Điệp (50 tuổi, ngụ ấp An Hòa, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, Long An) để điều tra về hành vi giết người cướp tài sản.

Bước đầu, Điệp thừa nhận hành vi sát hại bà Nguyễn Thị Khuôn (79 tuổi, ngụ cùng địa phương), cướp 12 chỉ vàng và 30 triệu đồng rồi bỏ xác nạn nhân trong bao tải nhà vệ sinh ở nhà mình.

Nữ nghi phạm sát hại cụ bà 79 tuổi để quỵt nợ - Ảnh: Zing

Theo thông tin trên Zing, Điệp khai mượn của bà Khuôn 10 triệu nhưng không có khả năng chi trả nên sát hại nạn nhân để quỵt nợ. Ngoài ra khi thấy cụ bà mang nhiều tài sản, Điệp nảy sinh ý định chiếm đoạt. Gây án xong, Điệp lẩn trốn tại khu vực biên giới Campuchia giáp tỉnh Tây Ninh.

Theo cơ quan công an, nữ nghi phạm có 2 đời chồng. Thời điểm gây án, Điệp đang mang thai và sắp đến ngày sinh con. Vào năm 2016, người phụ nữ này từng hầu hòa vì vay 30 triệu đồng nhưng không trả.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Nghi phạm sát hại cụ bà 79 tuổi cướp 12 chỉ vàng ở Long An đang mang thai sắp sinh con Cơ quan công an cho biết nữ nghi phạm sát hại cụ bà 79 tuổi đang mang thai sắp đến ngày sinh con. Hiện người này đã bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/he-lo-loi-khai-thai-phu-sat-hai-cu-ba-79-tuoi-o-long-an-roi-giau-xac-trong-toilet-386753.html