Hé lộ lời khai của cặp vợ chồng ngược đãi mẹ già 88 tuổi ở Tiền Giang

Xã hội 29/02/2020 19:03

Do cụ bà 88 tuổi đi vệ sinh không sạch sẽ nên bị vợ chồng con trai đánh đập, chửi mắng. Hiện cặp đôi đã bị bắt giữ vì hành vi bạo hành mẹ già.

Hôm nay 29/2, Công an huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Võ Quốc Tuấn (56 tuổi) và bà Phạm Thị Loan (57 tuổi, cùng ngụ xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo) để điều tra hành vi bạo hành mẹ già 88 tuổi.

Theo điều tra, cụ bà Võ Thị D. (88 tuổi) sống chung cùng vợ chồng con trai là ông Tuấn và bà Loan. Vì tuổi cao nên khoảng 9 năm nay, hai chân cụ D. yếu không đi đứng được, toàn bộ sinh hoạt cá nhân mỗi ngày: ăn uống, lau mình, tắm giặt, dọn rửa sau khi vệ sinh thay tã... đều do bà Loan đảm nhiệm.

Theo Công an TP.HCM, khoảng 8 giờ ngày 24/2/2020, trong lúc thay tã cho mẹ chồng, bà Loan đã đánh vào vùng mông, ngực, mặt của cụ D. Bà Loan còn dùng hai tay nắm hai chân cụ D. giật mạnh, quật qua quật lại và buông nhiều lời chửi mắng khiếm nhã. Ông Tuấn chứng kiến sự việc chẳng những không ngăn cản vợ mà còn dùng một đoạn cây đánh lên người mẹ mình.

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Hình ảnh khiến cộng đồng mạng phẫn nộ - Ảnh cắt từ clip

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Đôi vợ chồng bạo hành mẹ già 88 tuổi - Ảnh: FB

Bước đầu tại cơ quan điều tra, ông Tuấn và bà Loan khai nhận, do quá bực tức việc gần đây bà D. có thói quen trây trét phân và nước tiểu sau khi đi vệ sinh nên trong mỗi lần thay tã, đôi vợ chồng lại có hành vi bạo hành bà cụ.

Anh H. (20 tuổi, cháu ngoại cụ D.) phát hiện hai tay cụ D. có vết bầm nên nghi ngờ ngoại bị bạo hành.

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Cụ D. cho biết bị con trai và con dâu bạo hành nhiều lần nhưng không biết kêu cứu ai - Ảnh: Công an TP.HCM

Sáng 23/2, nhân cơ hội ông Tuấn và bà Loan đi vắng, anh H. đã lén sửa lại camera trong nhà nhằm theo dõi. Đến khoảng 8 giờ sáng ngày 24/2 thì anh H. phát hiện bà ngoại bị bạo hành.

Anh H. đăng tải 2 đoạn clip lên mạng xã hội và báo sự việc bà ngoại bị bạo hành cho người thân. Hiện cụ D. đã được hai con gái đón về chăm sóc.

Xúc động clip con trai thổi từng muỗng bún, đút từng chút vào miệng cha già móm mém

Xúc động clip con trai thổi từng muỗng bún, đút từng chút vào miệng cha già móm mém

Câu chuyện cậu con trai hiếu thảo gây xúc động mạnh và khiến những ai đọc nó đều muốn lao nhanh về nhà, ôm chầm lấy cha mẹ thì thầm "con yêu bố mẹ thật nhiều".

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