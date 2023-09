Hé lộ lời khai của cặp vợ chồng ngược đãi mẹ già 88 tuổi ở Tiền Giang

Hôm nay 29/2, Công an huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Võ Quốc Tuấn (56 tuổi) và bà Phạm Thị Loan (57 tuổi, cùng ngụ xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo) để điều tra hành vi bạo hành mẹ già 88 tuổi.

Theo điều tra, cụ bà Võ Thị D. (88 tuổi) sống chung cùng vợ chồng con trai là ông Tuấn và bà Loan. Vì tuổi cao nên khoảng 9 năm nay, hai chân cụ D. yếu không đi đứng được, toàn bộ sinh hoạt cá nhân mỗi ngày: ăn uống, lau mình, tắm giặt, dọn rửa sau khi vệ sinh thay tã... đều do bà Loan đảm nhiệm.