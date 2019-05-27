Hé lộ lời khai ban đầu của mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên

Xã hội 27/05/2019 11:20

Lúc bị bắt, bà Hiền vẫn hết sức ngoan cố lu loa rằng mình không liên quan đến ma túy: "Con tôi vừa mới mất, tôi không làm gì sai trái sao lại bắt tôi". Tuy nhiên trước những bằng chứng không thể chối cãi, người phụ nữ này đã cúi đầu nhận tội.

Liên quan đến vụ việc bà Trần Thị Hiền (SN 1975, trú đội 5, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) bị bắt tạm giam về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy, cơ quan công an vẫn đang đấu tranh lấy lời khai, điều tra làm rõ mối quan hệ giữa bà Hiền và Vì Văn Toán, kẻ chủ mưu vụ bắt cóc, sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên (SN 1997, con gái bà Hiền) khi đi giao gà vào chiều 30 Tết.

Bước đầu tại cơ quan công an, bà Hiền đã thừa nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy dù trước đó một mực phủ nhận.

Người phụ nữ này là một mắt xích quan trọng trong đường dây ma túy lớn ở Điện Biên. Thị đã bị công an "khoanh vùng" vì có nhiều khai báo không trung thực, hành tung mờ ám khi làm việc với công an.

Từ những chứng cứ thu thập được, công an xác định bà Hiền có quan hệ "làm ăn" với Vì Văn Toán từ trước khi đối tượng này đi tù (Toán đi tù 10 năm về tội mua bán trái phép chất ma túy, mới ra trại giữa năm 2018). Cơ quan điều tra có căn cứ khẳng định đối tượng này tham gia nhiều phi vụ với số lượng ma túy không hề nhỏ.

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Mẹ nữ sinh giao gà có quan hệ 'làm ăn' với Vì Văn Toán trước khi hắn đi tù 10 năm về tội mua bán trái phép chất ma túy - Ảnh: FBNV

Trước đó, Vì Văn Toán khai do bà Hiền nợ tiền mà không trả, hắn đã thuê nhóm của Bùi Văn Công tổ chức bắt cóc Cao Mỹ Duyên để ép bà Hiền trả tiền. 

Tuy nhiên bà Hiền từng khẳng định mình không vay nợ Vì Văn Toán, cũng không dính dáng đến nhóm đối tượng nghiện ngập của hắn. Chính vì vậy việc bà Hiền bị bắt khiến nhiều người bất ngờ.

Khoảng thời gian trước khi bị bắt, bà Hiền thường xuyên sử dụng chiêu trò nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Thậm chí ngay trước lúc xộ khám, bà ta vẫn lên mạng xã hội xỉa xói, đòi thiêu sống nhóm đối tượng bắt cóc con gái.

Lúc bị bắt, bà Hiền vẫn hết sức ngoan cố lu loa rằng mình không liên quan đến ma túy, "con tôi vừa mới mất, tôi không làm gì sai trái sao lại bắt tôi". 

Trước thông tin bà Hiền và Toán mâu thuẫn làm ăn dẫn đến việc hắn thuê người sát hại Cao Mỹ Duyên, người mẹ này biết ai bắt cóc con mình nhưng không dám nói ra, Công an tỉnh Điện Biên vẫn đang tiếp tục làm rõ.

Theo chính quyền địa phương, bố của nữ sinh giao gà bị nghiện ma túy nặng, mọi việc trong gia đình đều do bà Hiền lo liệu. Đôi vợ chồng sinh được hai người con là Cao Mỹ Duyên và người chị đã học xong.

Tại địa phương, vợ chồng bà Hiền làm nông nghiệp và nuôi thêm gà bán lẻ ở chợ. Thế nhưng kinh tế gia đình lại rất khá giả, sống trong căn nhà thuộc diện đẹp nhất xã.

Người phụ nữ này đeo nhiều vàng trên người nhằm thể hiện bản thân là một người có tiền. Trong mắt mọi người, bà Hiền khéo ăn khéo nói, giỏi giao tiếp. Ở địa phương tuy không gây xích mích với ai nhưng cũng không được lòng mọi người. 

Trước khi bà Hiền bị bắt vì nằm trong đường dây ma túy, mọi người từng nghi ngờ người này làm ăn không chân chính vì chỉ làm nông và buôn bán nhỏ thì không thể giàu như vậy.

Như đã đưa tin, ngày 25/5, Công an tỉnh Điện Biên đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam bà Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh Cao Mỹ Duyên) về để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Duyên bị một nhóm đối tượng tổ chức bắt cóc, hiếp dâm, sát hại khi đi giao gà chiều 30 Tết.

Theo lời khai của nhóm đối tượng, vào chiều 4/2/2019 (tức 30 Tết Kỷ Hợi), tại nhà Bùi Văn Công, 6 đối tượng gồm Bùi Văn Công, Lường Văn Lả, Vương Văn Hùng, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Hùng và Vì Văn Toán cùng nhau sử dụng ma túy.

Toán kể với mọi người rằng bà Hiền (mẹ nữ sinh Cao Mỹ Duyên) nợ hắn một số tiền nhưng không trả. Nếu nhóm đối tượng chịu giúp hắn bắt cóc Duyên, giữ lại ít ngày để gây sức ép bắt bà Hiền trả nợ, hắn sẽ trả công hậu hĩnh bằng tiền và ma túy.

Tiếp đó, Vương Văn Hùng ra chợ vờ mua nhiều gà, nhờ em Duyên ship tới điểm hẹn. Công cùng Lả, Nhiệm, Lường Văn Hùng chờ sẵn tại điểm hẹn để bắt giữ Duyên. 

Tối 30 Tết, khi Duyên chở gà tới thì bị nhóm của Công bắt giữ, siết cổ đến ngất xỉu. Sau đó nhóm đối tượng đưa Duyên lên thùng xe tải chở về nhà Công và giam giữ tại đó.

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Từ trên xuống dưới, từ trái qua phải: Lường Văn Hùng, Vương Văn Hùng, Lường Văn Lả, Bùi Văn Công, Phạm Văn Nhiệm, Phạm Văn Dũng, Cầm Văn Chương, Bùi Thị Kim Thu, Vi Văn Toán - Ảnh: Internet

Trong thời gian từ đêm 30 Tết đến đêm mùng 2 Tết, Công cùng Vương Văn Hùng, Nhiệm, Lả, Lường Văn Hùng, Phạm Văn Dũng, Cầm Văn Chương đã trói nữ sinh, nhét giẻ vào miệng và thay nhau giở trò đồi bại với nạn nhân trong buồng ngủ, phòng khách, dưới sàn nhà...

Đêm mùng 2 Tết, khi thấy nữ sinh thở yếu, cả nhóm ra tay sát hại rồi khiêng xác lên vứt tại khu chăn nuôi nhà em rể Bùi Văn Công. Sau đó nhóm đối tượng bàn bạc thống nhất lời khai, ngụy tạo bằng chứng ngoại phạm nhằm đối phó với công an nếu bị nghi ngờ.

Bùi Thị Kim Thu (vợ Công) chứng kiến toàn bộ tội ác. Tuy nhiên chị ta chẳng những không can ngăn mà còn giả vờ mình vô tình phát hiện xác, báo công an và cung cấp nhiều tin giả gây khó khăn cho công tác điều tra.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố, bắt giam 9 bị can liên quan vụ sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên gồm: Bùi Văn Công (SN 1975), Bùi Thị Kim Thu (SN 1975, vợ Công), Vương Văn Hùng (SN 1984), Lường Văn Hùng (SN 1991), Lường Văn Lả (SN 1991), Phạm Văn Nhiệm (SN 1976), Phạm Văn Dũng (SN 1972, anh trai Nhiệm), Cầm Văn Chương (SN 1974) và kẻ chủ mưu Vi Văn Toán (SN 1981).

Bà Hiền được cơ quan công an xác định là một mắt xích quan trọng trong đường dây ma túy ở Điện Biên. Đối tượng này được công an "khoanh vùng" vì có những khai báo không trung thực, hành tung mờ ám khi làm việc với công an. 

Vụ việc đang được Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục điều tra làm rõ.

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Qua điều tra, công an xác định mẹ nữ sinh giao gà có mối quan hệ "làm ăn" với Vì Văn Toán trước khi hắn đi tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

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