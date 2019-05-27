Hé lộ lời khai ban đầu của mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên

Bước đầu tại cơ quan công an, bà Hiền đã thừa nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy dù trước đó một mực phủ nhận.

Liên quan đến vụ việc bà Trần Thị Hiền (SN 1975, trú đội 5, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) bị bắt tạm giam về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy, cơ quan công an vẫn đang đấu tranh lấy lời khai, điều tra làm rõ mối quan hệ giữa bà Hiền và Vì Văn Toán, kẻ chủ mưu vụ bắt cóc, sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên (SN 1997, con gái bà Hiền) khi đi giao gà vào chiều 30 Tết.

Từ những chứng cứ thu thập được, công an xác định bà Hiền có quan hệ "làm ăn" với Vì Văn Toán từ trước khi đối tượng này đi tù (Toán đi tù 10 năm về tội mua bán trái phép chất ma túy, mới ra trại giữa năm 2018). Cơ quan điều tra có căn cứ khẳng định đối tượng này tham gia nhiều phi vụ với số lượng ma túy không hề nhỏ.

Người phụ nữ này là một mắt xích quan trọng trong đường dây ma túy lớn ở Điện Biên. Thị đã bị công an "khoanh vùng" vì có nhiều khai báo không trung thực, hành tung mờ ám khi làm việc với công an.

Mẹ nữ sinh giao gà có quan hệ 'làm ăn' với Vì Văn Toán trước khi hắn đi tù 10 năm về tội mua bán trái phép chất ma túy - Ảnh: FBNV

Trước đó, Vì Văn Toán khai do bà Hiền nợ tiền mà không trả, hắn đã thuê nhóm của Bùi Văn Công tổ chức bắt cóc Cao Mỹ Duyên để ép bà Hiền trả tiền.

Tuy nhiên bà Hiền từng khẳng định mình không vay nợ Vì Văn Toán, cũng không dính dáng đến nhóm đối tượng nghiện ngập của hắn. Chính vì vậy việc bà Hiền bị bắt khiến nhiều người bất ngờ.

Khoảng thời gian trước khi bị bắt, bà Hiền thường xuyên sử dụng chiêu trò nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Thậm chí ngay trước lúc xộ khám, bà ta vẫn lên mạng xã hội xỉa xói, đòi thiêu sống nhóm đối tượng bắt cóc con gái.

Lúc bị bắt, bà Hiền vẫn hết sức ngoan cố lu loa rằng mình không liên quan đến ma túy, "con tôi vừa mới mất, tôi không làm gì sai trái sao lại bắt tôi".

Trước thông tin bà Hiền và Toán mâu thuẫn làm ăn dẫn đến việc hắn thuê người sát hại Cao Mỹ Duyên, người mẹ này biết ai bắt cóc con mình nhưng không dám nói ra, Công an tỉnh Điện Biên vẫn đang tiếp tục làm rõ.

Theo chính quyền địa phương, bố của nữ sinh giao gà bị nghiện ma túy nặng, mọi việc trong gia đình đều do bà Hiền lo liệu. Đôi vợ chồng sinh được hai người con là Cao Mỹ Duyên và người chị đã học xong.

Tại địa phương, vợ chồng bà Hiền làm nông nghiệp và nuôi thêm gà bán lẻ ở chợ. Thế nhưng kinh tế gia đình lại rất khá giả, sống trong căn nhà thuộc diện đẹp nhất xã.

Người phụ nữ này đeo nhiều vàng trên người nhằm thể hiện bản thân là một người có tiền. Trong mắt mọi người, bà Hiền khéo ăn khéo nói, giỏi giao tiếp. Ở địa phương tuy không gây xích mích với ai nhưng cũng không được lòng mọi người.

Trước khi bà Hiền bị bắt vì nằm trong đường dây ma túy, mọi người từng nghi ngờ người này làm ăn không chân chính vì chỉ làm nông và buôn bán nhỏ thì không thể giàu như vậy.