Nguyên nhân anh Tình mất liên lạc với gia đình trong nhiều ngày là do bị Công an tỉnh Quảng Ninh tạm giữ.
- Người đàn ông chở khách ra Hà Nội rồi mất tích bí ẩn, gia đình lo lắng suốt 3 ngày không liên lạc được
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Trao đổi với VTC news, tối 1/3, người thân của anh Hoàng Xuân Tình (SN 1975, xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cho biết, anh Tình đang trên đường trở về nhà sau 2 ngày mất liên lạc. Người này cho hay: “Tình mất liên lạc là do chở khách từ Hương Sơn đi Hà Nội, nhưng trên người hành khách này mang theo ma túy nên bị Công an tỉnh Quảng Ninh tạm giữ để điều tra. Sau khi xem xét, Tình không liên quan đến vụ án nên hiện đã được thả ra và đang trên đường trở về nhà”.
Trước đó, tối 26/2, anh Tình nhận được cuộc gọi của hành khách trú tại huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) nhờ chở từ Hương Sơn ra Hà Nội. Nhưng đến sáng 27/2, gia đình không liên lạc được nhiều lần với với anh Tình nên đã trình báo cơ quan chức năng.
Người thân anh Tình cho biết: "Tình làm nghề dịch vụ chạy taxi gia đình từ nhiều năm nay và cũng hay nhận chở khách đi xa. Chuyến này em ấy chở khách đi Hà Nội, nhưng gần 2 ngày rồi gia đình không liên lạc được. Chúng tôi đã báo với chính quyền địa phương để nhờ tìm kiếm".
Đến khoảng 19h ngày 28/2, tài xế Tình đã liên lạc về gia đình.