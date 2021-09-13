Hàng chục nữ sinh cầm mũ bảo hiểm, gậy sắt lao vào ẩu đả, 'hỗn chiến' náo loạn trên bờ đê ở Ninh Bình

Xã hội 13/09/2021 14:49

Một đoạn clip dài khoảng 16 giây lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh tượng hàng chục nữ sinh được cho là đang học THPT ở Ninh Bình lao vào "hỗn chiến", gây náo loạn.

Theo thông tin của báo Người Lao động, ngày 13/9, cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình đang vào cuộc xác minh, làm rõ thông tin hàng chục nữ sinh của Trường THPT Trương Hán Siêu và Trung tâm Giáo dục thường xuyên (huyện Hoa Lư) "hỗn chiến", đuổi đánh nhau náo loạn trên 1 tuyến đê trên địa bàn.

Được biết, sự việc xảy ra khoảng 15 giờ ngày 12/9 tại khu vực đê Hoàng Long đoạn qua địa bàn xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Qua đoạn clip ghi lại cho thấy, hàng chục nữ sinh đã lao vào đánh nhau, nhiều nữ sinh còn bị bạn cầm mũ bảo hiểm đập vào đầu. Thậm chí còn có rất nhiều gậy sắt mà 2 nhóm nữ sinh này mang tới đê Hoàng Long để giải quyết mâu thuẫn.

danh nhau
Hình ảnh hàng chục nữ sinh lao vào hỗn chiến gây náo loạn đê Hoàng Long - Ảnh: Người Lao động

Sau khi chứng kiến sự việc, nhiều người đã gọi báo công an. Khi lực lượng Công an huyện Hoa Lư có mặt tại hiện trường thì đám đông đã giải tán. Do số học sinh tham gia đông và ở nhiều trường khác nhau nên lực lượng Công an huyện Hoa Lư đang tiến hành điều tra, xác minh.

Ông Lưu Quang Minh - Phó Chủ tịch UBND huyện Hoa Lư, xác nhận có sự việc trên và cho biết đây là vụ xô xát nhưng không có thương tích về người. Vụ việc đang được nhà trường, chính quyền và công an tiếp tục giải quyết.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình cũng đã nắm được sự việc và đang giao cho các đơn vị liên quan phối hợp với Công an huyện Hoa Lư làm rõ.

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