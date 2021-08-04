Trong cơn tức giận, người con dâu vớ lấy con dao trong bếp và vung loạn xạ. Lúc này, người bố sợ xảy ra sự việc nguy hiểm nên lao vào can ngăn.

Theo báo Bảo vệ pháp luật đưa tin, ngày 3/8, đại diện lãnh đạo xã Cao Minh, huyện Vĩnh Bảo (TP Hải Phòng) xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ xô xát giữa con dâu với bố mẹ chồng, khiến người bố là ông Phạm Xuân V. (SN 1978) bị thương phải khâu 5 mũi.

Cụ thể, trước đó, khoảng 11 giờ ngày 2/8, chị Nguyễn Thị A. (SN 1997) vừa đi làm về thì xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với bố mẹ chồng. Trong cơn nóng giận, A. đã vớ lấy con dao trong bếp và vung loạn xạ. Sợ con dâu sẽ gây nguy hiểm cho mọi người và chính bản thân mình nên ông V. đã vội lao vào can ngăn. Trong lúc giằng co để giành lại dao trên tay chị A., ông V. đã bị quẹt trúng một nhát ở cánh tay trái.

Trong lúc giằng co để giành lại dao trên tay chị A., ông V. đã quẹt trúng một nhát ở cánh tay - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc

Ngay lập tức, gia đình đã đưa ông V. đến trạm y tế xã để khâu rửa vết thương. Rất may, vết thương chỉ ở phần mềm nên không gây nguy hiểm tính mạng. Nắm được thông tin, chiều cùng ngày xảy ra vụ việc, chính quyền xã Cao Minh đã mời những người liên quan trong gia đình ông V. lên làm việc.

Tại đây, cả 3 người đều thừa nhận bản thân đã không kiềm chế được nóng giận nên để xảy ra sự việc đáng tiếc. Theo đại diện UBND xã Cao Minh cho biết, quan điểm của địa phương là sai đến đâu sẽ xử lý đến đó, tuy nhiên, trên tinh thần hòa giải để hàn gắn tình cảm gia đình.

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