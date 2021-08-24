Hai người 'nhảy nhót' bưng cả mâm cúng cô hồn, biết sự thật ai cũng 'nghẹn ngào'

Biết được nghề của hai nhân vật nhận đồ cúng cô hồn, dân mạng xúc động vô cùng.

Rằm tháng 7, bà con thường hay tổ chức cúng cô hồn, giựt cô hồn. Đồ cúng có thể là gà, trái cây, tiền, bánh kẹo... và ai cũng có thể tham gia giật cô hồn. Đôi khi cảnh tượng có thể gây nên sự nhốn nháo và trở thành hình ảnh quen thuộc mỗi khi tháng cô hồn đến.

Năm nay do dịch nên mọi người không còn bắt gặp ảnh nhộn nhịp kéo nhau đi giật cô hồn trên đường phố. Tuy nhiên, mới đây có một clip ghi lại cảnh nhận đồ cúng cô hồn được dân mạng chia sẻ đã gây xúc động mạnh. Chưa biết địa điểm sự việc diễn ra ở đâu nhưng nhiều dân mạng cho rằng đây là clip cũ từ năm 2020.

Hình ảnh mâm cúng cô hồn - Ảnh: Cắt từ clip

Cụ thể trong đoạn video, sau khi làm lễ cúng rằm tháng 7, vị chủ nhà đã gọi hai anh công nhân đang đẩy xe rác cao ngất ngưởng để tặng nguyên mâm đồ cúng cô hồn. Gà luộc, bánh trái và trên mâm còn có cả tiền mặt.

Sau khi nhận được mâm đồ cúng, cả hai nhảy chân sáo ra vẻ thích thú và mừng rơn vì có cả mâm cô hồn "khủng". Bà chủ nhắc nhẹ: "Về chia nhau nha!". Khi nghe lời nhắc này, cả hai tỏ ra vui vẻ và thầm cảm ơn gia chủ vì quá lịch sự.

Cả hai tỏ ra vui mừng khi nhận cả mâm đồ cúng - Ảnh: Chụp từ clip

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hai-nguoi-nhay-nhot-bung-ca-mam-cung-co-hon-biet-su-that-ai-cung-nghen-ngao-420126.html