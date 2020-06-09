Hai cô gái khiến dân tình ‘chướng mắt’ vì mặc bikini đi tập gym còn thách thức: ‘Rồi sao, ai ý kiến thì ý kiến đi’

Xã hội 09/06/2020 09:57

Hình ảnh 2 cô gái ăn mặc phản cảm trong phòng gym khiến dân mạng dậy sóng. Sau khi bị "ném đá", cả hai còn lên tiếng thách thức netizen.

Thời gian gần đây, việc các chị em ăn mặc phản cảm ở nơi công cộng không còn là chuyện hiếm. Dù bị dân mạng chỉ trích nhưng các cô gái trẻ vẫn bỏ ngoài tai. Thậm chí, nhiều người còn lợi dụng việc này để được mọi người chú ý, trở nên nổi tiếng.

Nhiều giờ qua, cộng đồng mạng đang tranh cãi về bức ảnh 2 cô gái mặc bikini đi tập gym. Ngay khi vừa xuất hiện, bức ảnh này đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội, tạo ra luồng ý kiến trái chiều. Cánh mày râu không ngừng xuýt xoa khen ngợi body của 2 cô nàng. Tuy nhiên, nhiều chị em phụ nữ lại “ném đá” 2 cô gái.

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Hình ảnh 2 cô gái ăn mặc phảm cảm đi tập gym gây bão mạng xã hội - Ảnh: Internet

Trong bức ảnh đang được chia sẻ trên mạng xã hội, một cô gái mặc bikini màu cam, khoe trọn body. Trong khi đó, cô gái còn lại mặc bộ bikini bé xíu nhưng khoác thêm chiếc áo xuyên thấu bên ngoài. Sau khi nhận một lượng “gạch đá” khổng lồ, những tưởng 2 cô gái sẽ gỡ bỏ bức ảnh khỏi trang cá nhân. Thế nhưng, 2 cô gái này còn thách thức cộng đồng mạng khi lấy ảnh này làm ảnh đại diện kèm status: “Đi gym mặc bikini rồi sao, ai ý kiến ý đi”.

Được biết, bức ảnh được đăng bởi Facebooker V.H.T trong một group dành cho những người có chung niềm đam mê tập thể hình. Nhiều người cho rằng các cô gái này cố tình mặc vậy để quyến rũ những chàng trai tập chung. Tuy nhiên, cũng có người cho rằng đây chỉ là hành động câu like. Bên cạnh đó, một số netizen nghi ngờ đây chỉ là một Facebook ảo, cố tình gây ầm ĩ trên mạng xã hội.

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Sau khi bị 'ném đá', 2 cô gái này tiếp tục lên tiếng thách thức mọi người - Ảnh: Internet

“Chẳng thấy đẹp chút nào, không hiểu đi tập gym mà ăn mặc như vậy để làm gì. Chắc vào đó uốn éo vài cái để mấy anh trai nhìn xong rồi về chứ gì”, L.H bình luận.

“Lại thêm một màn cố tình khoe thân để nổi tiếng trên mạng xã hội. Chắc thấy chiêu này dễ nổi tiếng quá nên lại làm lố để mọi người quan tâm. Cách tốt nhất là mọi người đừng nên để ý đến những người như này nữa”, một người dùng mạng xã hội lên tiếng.

Hiện tại, dù 2 cô gái trong ảnh vẫn chưa phát biểu gì thêm nhưng đây vẫn đang là một trong những chủ đề nóng trên mạng xã hội.

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