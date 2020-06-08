Ngán ngẩm cảnh chị em 'khoe nội y' trên đường, có người còn quên cả cài dây khiến dân tình ‘nóng mắt’

Khi thời tiết nóng bức, chị em phụ nữ luôn cố gắng mặc quần áo tối giản nhất có thể. Tuy nhiên, bên cạnh những người diện trang phục thời trang, cá tính, có không ít cô nàng ăn mặc hớ hênh nơi công cộng khiến dân tình ngán ngẩm.

Có thể nói thời trang phản cảm của chị em có muôn hình vạn trạng. Nhiều cô gái vô ý đến mức mặc nội y nổi bần bật bên trong chiếc áo mỏng hay sáng màu. Chưa kể, từng có một người phụ nữ vô tư mặc chiếc váy mỏng như lá lúa đi dạo khắp siêu thị. Những hình ảnh phản cảm này được dân tình thường xuyên chia sẻ để hội chị em rút kinh nghiệm trong việc lựa chọn trang phục phù hợp.