Ngán ngẩm cảnh chị em 'khoe nội y' trên đường, có người còn quên cả cài dây khiến dân tình ‘nóng mắt’

Những màn ăn mặc hớ hênh của chị em phụ nữ khiến dân tình không khỏi ngán ngẩm. Từ việc mặc áo mỏng dính khoe nội y tới diện quần áo trong suốt đều được chị em "thực thi" triệt để.
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Khi thời tiết nóng bức, chị em phụ nữ luôn cố gắng mặc quần áo tối giản nhất có thể. Tuy nhiên, bên cạnh những người diện trang phục thời trang, cá tính, có không ít cô nàng ăn mặc hớ hênh nơi công cộng khiến dân tình ngán ngẩm.
Có thể nói thời trang phản cảm của chị em có muôn hình vạn trạng. Nhiều cô gái vô ý đến mức mặc nội y nổi bần bật bên trong chiếc áo mỏng hay sáng màu. Chưa kể, từng có một người phụ nữ vô tư mặc chiếc váy mỏng như lá lúa đi dạo khắp siêu thị. Những hình ảnh phản cảm này được dân tình thường xuyên chia sẻ để hội chị em rút kinh nghiệm trong việc lựa chọn trang phục phù hợp.
“Mặc dù biết trời nóng nhưng cũng không thể ăn mặc lố lăng như vậy. Nhìn mà đau hết cả mắt”, một người dùng mạng xã hội bình luận.
“Nhìn không thấy đẹp chỗ nào luôn á. Ít nhất ra ngoài đường thì cũng ăn mặc ý tứ chút chứ, kiểu này khiến người xung quanh khó chịu chết đi được, chưa kể còn ảnh hưởng xấu tới mấy đứa trẻ”, M.L lên án gay gắt.
Từ xưa đến nay, việc "tốt khoe xấu che" không phải là chuyện xấu. Tuy nhiên, chị em cần phân biệt giữa ăn mặc gợi cảm và phản cảm. Việc hở hang quá đà sẽ khiến người khác cảm thấy khó chịu. Hơn nữa, việc ăn mặc không đúng mực xuất hiện ở nơi công cộng có thể gây ảnh hưởng không tốt, nhất là với trẻ em.