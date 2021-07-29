Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM đã cho xuất viện nhiều bệnh nhân Covid-19 nặng và nguy kịch, trong đó có 2 anh em 'nổi tiếng' từ Long An.

Theo thông tin từ Người Lao Động, TS-BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM thông báo bệnh viện vừa cho xuất viện 2 ca bệnh "nổi tiếng", phải chạy ECMO là anh em Đ.H.Đ.N (sinh năm 1992) và Đ.H.Đ.P. (sinh năm 1999), được chuyển đến từ Long An.

Đ.H.Đ.P. chính là cậu sinh viên 22 tuổi được chuyển đến từ ngày 1/6 trong tình trạng cực kỳ nguy kịch, suy hô hấp nặng, lơ mơ, co giật, dọa ngưng thở, mạch, huyết áp không đo được, tổn thương phổi rất nghiêm trọng, đến nỗi có tin đồn tại quê nhà là cậu không qua khỏi (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM đã lên tiếng bác bỏ sau đó).

P. tuy trẻ tuổi nhưng nặng đến 110 kg, có bệnh tiểu đường type 2. Cậu được can thiệp lọc máu 15 lần, thay huyết tương 2 lần, thay màng ECMO 3 lần và bắt đầu cải thiện sau hơn 1 tháng điều trị. Sau vài tuần tập vật lý trị liệu và can thiệp về dinh dưỡng, P. đã được xuất viện vào ngày 26/7 vừa qua.

Anh trai P. là Đ.H.Đ.N. cũng đã trải qua 22 ngày thở máy xâm lấn và nhiều ngày tập vật lý trị liệu. Bệnh nhân này có tiền căn loạn thần điều trị nhiều loại thuốc, suy hô hấp rất nặng. Cậu hồi phục gần như song song với người em và cũng vừa được xuất viện.

Hai anh em hồi phục thần kỳ - Ảnh: Người Lao Động

Cũng theo bác sĩ, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM vừa phối hợp với Bệnh viện Từ Dũ mổ bắt con thành công cho một sản phụ đang suy hô hấp vì Covid-19. Trước đó, sản phụ L.T.H.T (39 tuổi) đã được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM ngày 24/7, mang thai 34 tuần tuổi, đến sáng 28/7, chị có dấu hiệu suy hô hấp, tim thai 80 lần/phút và có dấu hiệu suy thai nên sau khi hội chẩn liên viện, Bệnh viện Từ Dũ đã cử một ê-kip sang hỗ trợ mổ bắt con ngay tại Khoa Hồi sức tích cực - chống độc người lớn.

Bé trai khỏe mạnh chào đời - Ảnh: Người Lao Động

Sau 1 giờ, cháu bé đã chào đời rất khỏe mạnh trong niềm vui của y bác sĩ 2 bệnh viện. Đến chiều nay 29/7, sản phụ đã ổn định hơn và đang được tiếp tục theo dõi, điều trị Covid-19 tại Khoa Hồi sức tích cực - chống độc người lớn của bệnh viện. Bé trai nặng 2 kg rất khỏe mạnh và được chuyển đến BV Từ Dũ theo dõi.

Tiền Giang: Doanh nghiệp sản xuất '3 tại chỗ' phát hiện 180 ca nhiễm COVID-19, dừng hoạt động khẩn cấp Ngày 29/7, ông Nguyễn Nhật Trường, Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang, cho biết địa phương vừa ghi nhận 180 ca dương tính COVID-19 tại Công ty cổ phần G.Đ trong Khu Công nghiệp Mỹ Tho.

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