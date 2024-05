Đến 6h30 ngày 31/5, thi thể của Hầu A.T, 1 trong 2 nạn nhân bị cuốn trôi hôm qua đã được tìm thấy. Vị trí tìm thấy thi thể cách nơi bị lũ cuốn khoảng 500m về phía hạ lưu.

Theo thông tin từ báo Lao Động, báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai cho biết, do ảnh hưởng của vùng mây đối lưu, từ chiều tối 30/5 đến rạng sáng 31/5, trên địa bàn tỉnh đã xảy mưa to kèm theo dông lốc, sét. Mưa lũ đã gây nhiều thiệt hại về tài sản, hoa màu và cuốn trôi 2 người.

Trước đó, dẫn tin từ Tuổi Trẻ, khi thấy trời mưa to, hai anh em ruột Hầu A.T. (23 tuổi) và Hầu T.M. (12 tuổi) đi về nhà.

Mưa lũ đã gây thiệt hại cho nhiều khu vực tại Lào Cai - Ảnh: Lao Động

Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền xã đã huy động gần 100 người gồm lực lượng công an, dân quân xã và người dân tìm kiếm hai nạn nhân từ chập tối qua.

Ông Đinh Trọng Quyết, chủ tịch UBND xã Cát Thịnh, cho biết sáng nay lực lượng chức năng của xã đang đi thống kê thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Theo ông Quyết, cơn mưa lớn kéo dài khoảng 3 giờ đồng hồ khiến nước lũ tràn về rất to, gây ngập lên nhiều diện tích ruộng, hoa màu vườn của người dân dọc theo suối Phà ở các thôn Pí Pé, Ba Khe, Văn Hưng, Ngã Ba.

Quốc lộ 37 đoạn qua gần khu vực chợ Cát Thịnh bị ngập sâu trong nước, gây ách tắc giao thông cục bộ. Một nhà dân ở khu vực trũng bị ngập sâu khoảng 1m.

"Trận lũ chiều tối qua rất lớn, nếu mưa lũ kéo dài thêm nửa tiếng nữa thì thiệt hại có thể sẽ nặng nề hơn. Đến sáng nay, nước lũ đã rút.

Sơ bộ ban đầu mưa lũ làm thiệt hại nhiều về lúa, ngô, cuốn trôi chết 2 con trâu của người dân, một số cầu dân sinh cũng bị lũ cuốn", ông Quyết thông tin thêm.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đêm qua 30-5, ở khu vực Tây Bắc và Nam Đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to như Nà Tấu (Điện Biên) 151mm, Đồng Tâm (Hòa Bình) 125mm, Yên Mỹ (Thanh Hóa) 118mm, Con Cuông (Nghệ An) 160mm, Thạch Sơn (Hà Tĩnh) 148mm…

Dự báo sáng 31/5, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 100mm.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ trong sáng 31-5 có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-30mm, có nơi trên 70mm.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chiều và tối 31/5 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và mưa lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị.