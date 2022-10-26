Hà Nội phát cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo nhiều sinh viên khi thuê phòng trọ

Nhóm sinh viên đã đặt cọc tiền thuê trọ nhưng khi đến nhận phòng mới bàng hoàng phát hiện mình bị lừa đảo.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, ngày 26/10, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang xác minh một vụ lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của các sinh viên với thủ đoạn cho thuê trọ.

Cụ thể, đầu tháng 10/2022, một nhóm sinh viên đến nhận phòng trọ tại phố Đông Thiên, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai bất ngờ phát hiện phòng trọ này đã có người ở, trong khi nhóm sinh viên đã đặt cọc tiền thuê nhà cho một đối tượng tự xưng là chủ phòng trọ.

Khi hỏi rõ mới biết, nhóm sinh viên trên đã xem quảng cáo cho thuê phòng trọ trên mạng mà không tìm hiểu kĩ thông tin. Thực ra, đối tượng đứng ra cho thuê phòng trọ chỉ là người thuê phòng tại đây và hiện đã bỏ đi.

Bất ngờ vì việc bị lừa, các sinh viên đã đến Công an phường Vĩnh Hưng trình báo. Bước đầu ghi nhận số tiền bị lừa là gần 100 triệu đồng.

Nhóm sinh viên trên đã xem quảng cáo cho thuê phòng trọ này trên mạng mà không tìm hiểu kĩ thông tin - Ảnh: báo Sức khỏe và đời sống

Trước vụ lừa đảo trên, theo thông tin từ báo Công Lý, chiều 25/10, Công an TP. Hà Nội phát đi cảnh báo thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi thuê phòng trọ. Theo đó, nắm bắt nhu cầu thuê phòng trọ của học sinh, sinh viên thời điểm đầu năm học, nhiều đối tượng đã sử dụng thủ đoạn giả danh chủ nhà lên mạng đăng thông tin cho thuê.

Công an Hà Nội cảnh báo, đây là hiện tượng lừa đảo mới xuất hiện, thường vào thời điểm đầu năm học. Nắm bắt nhu cầu thuê phòng trọ của học sinh, sinh viên, nhiều đối tượng đã sử dụng thủ đoạn giả danh chủ nhà lên mạng đăng thông tin cho thuê nhà trọ. Và bằng cách thức này, những đối tượng lừa đảo đã chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng từ các tân sinh viên.

Để tránh “tiền mất, tật mang”, Công an TP. Hà Nội cảnh báo khi đi thuê phòng, sinh viên cần tìm hiểu kỹ thông tin trên mạng, hỏi kỹ người dân xung quanh khu vực nhà trọ, không đặt cọc, chuyển khoản khi thấy có dấu hiệu lừa đảo. Khi ký hợp đồng thuê nhà, thì làm việc trực tiếp với chủ nhà cần kiểm tra kỹ các điều khoản, đặc biệt là về giá cả, thời gian thuê…

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