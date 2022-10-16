Diễn biễn MỚI vụ Tina Dương lừa đảo: 'Hỏi đến đâu khai đến đó', trước khi bị bắt livestream được 68 triệu nộp khắc phục hậu quả

Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Tina Dương rất hợp tác, "hỏi đến đâu khai đến đó". Bước đầu, nữ bị can thừa nhận hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, khi thuê ô tô rồi chiếm đoạt đem bán.

Ngày 16/10, theo thông tin từ báo Dân Trí cho biết, sau khi khởi tố bị can, bắt tạm giam Ninh Thị Vân Anh (còn gọi Tina Dương , SN 1995, ngụ tỉnh Bắc Giang) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Công an tỉnh Bình Thuận đang mở rộng điều tra nhiều đơn tố giác nữ bị can có dấu hiệu Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào ngày 13/10, thông tin từ báo Thanh Niên cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã thi hành quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Ninh Thị Vân Anh (27 tuổi, ngụ Bắc Giang; còn gọi Tina Dương) để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Đây là hoạt động tố tụng mới nhất sau khi Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết khởi tố vụ án "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" (ngày 10/10) và chuyển lên Công an tỉnh Bình Thuận thụ lý điều tra.

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Theo điều tra ban đầu, thời gian gần đây, Công an TP.Phan Thiết nhận được tố cáo Ninh Thị Vân Anh về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, chiếm đoạt ô tô BS 51H-242.74. Qua điều tra, Công an TP.Phan Thiết xác định ô tô trên được Công ty G.Đ.V (trụ sở ở TP.HCM) cho Ninh Thị Vân Anh thuê để tự lái với thời hạn 3 tháng.

Trưa 24/1, bị can này đã nhận ô tô BS 51H-242.74 tại TP.Phan Thiết cùng các giấy tờ liên quan sau khi trả tiền thuê xe 3 tháng (45 triệu đồng) cùng chi phí 5 triệu đồng giao xe. Hết hợp đồng, Công ty G.Đ.V nhiều lần yêu cầu trả lại tài sản, nhưng Ninh Thị Vân Anh cố tình trốn tránh. Đầu tháng 6/2022, bị can điều khiển ô tô BS 51H-242.74 ra Ninh Bình, bán cho anh B.Đ.H (ngụ Hà Nội) với giá 450 triệu đồng.

Sau đó, Ninh Thị Vân Anh lên mạng xã hội đặt làm giả 1 giấy đăng ký xe ô tô BS 51H-242.74 đưa cho anh H. để tạo lòng tin và nói chờ chủ xe đi công tác về sẽ làm thủ tục sang tên. Đến hẹn, anh H. liên lạc thì Ninh Thị Vân Anh tìm lý do né tránh. Ngày 2.10, Công an TP.Phan Thiết đã đến Ninh Bình thu giữ chiếc xe tang vật, đưa về Bình Thuận để phục vụ điều tra. Qua định giá tài sản trong tố tụng, ô tô BS 51H-242.74 mà bị can này đã bán có giá trị trên 700 triệu đồng nên sau khi khởi tố vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết chuyển hồ sơ cho Công an tỉnh Bình Thuận điều tra theo thẩm quyền.

Tina Dương nghe đọc lệnh tại phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Lao Động

Trước khi bị bắt tạm giam, Tina Dương thu được khoảng 68 triệu đồng từ nhiều nguồn thông qua việc livestream. Ngày 12/10, Tina Dương livestream "chào tạm biệt mọi người, ngày mai em còn đi tù nữa".

Cơ quan chức năng xác định, quá trình làm việc, Tina Dương thừa nhận hành vi phạm tội và đã nộp tổng cộng khoảng 68 triệu đồng (Tina Dương khai tiền từ livestream mà có) cho cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả, trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam.