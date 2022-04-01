Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi ghi cảnh nữ sinh viên thuộc 1 trường Đại học tại Hà Nội phát hiện gã thanh niên nghi quay lén trong nhà vệ sinh khiến nhiều người không khỏi hoang mang.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi ghi cảnh nữ sinh viên thuộc 1 trường Đại học tại Hà Nội phát hiện gã thanh niên nghi quay lén trong nhà vệ sinh. Qua nội dung trong mà đoạn clip ghi lại, sau khi phát hiện hành động nghi quay lén của người này, một nữ sinh đã hô hoán "có biến thái", đồng thời xảy ra giằng co với đối tượng. Tuy nhiên, thanh niên mặc áo chống nắng, trùm mũ kín mít đã kịp thời vùng ra, nhanh chóng bỏ chạy theo lối cầu thang xuống phía dưới thoát thân.

Được biết, vụ việc trên xảy ra tại khu vực trường Quản trị và Kinh doanh (ĐH Quốc gia Hà Nội). Đoạn clip khi được chia sẻ rộng rãi trên nhiều diễn đàn khiến sinh viên hoang mang, lo lắng. Đối tượng nghi có hành vi quay lén trong nhà vệ sinh - Ảnh: VTC News Theo VietNamNet, các nữ sinh sau đó đã báo cáo sự việc lên Ban giám hiệu nhà trường. Ông Hoàng Minh Thắng, Trưởng phòng Hành chính, Trường Quản trị và Kinh doanh cho hay, nhà trường đã nắm được thông tin sự việc, đồng thời cũng kịp thời động viên, trấn an tinh thần của sinh viên.

Thanh niên tẩu thoát sau khi bị phát hiện - Ảnh: Chụp màn hình - Ảnh: VietNamNet Ông Thắng cho biết, sự việc xảy ra vào giờ ra chơi. Đối tượng lạ mặt này đã trà trộn vào trong trường nhằm mục đích quay lén nữ sinh. Khi phát hiện ra, nữ sinh đã hô hoán, do đó may mắn chưa có sự việc đáng tiếc nào xảy ra. "Thực tế, nhà trường vẫn có hệ thống camera giám sát đầy đủ ở các khu nhà. Ngoài ra, trường cũng có bảo vệ ở các vòng trong, vòng ngoài. Thông thường, trường sẽ có hệ thống nhận diện khuôn mặt sinh viên để điểm danh chặt chẽ. Tuy nhiên, trong thời gian Covid-19, tất cả sinh viên đều đeo khẩu trang kín khi vào trường. Lợi dụng điều này, đối tượng xấu đã lẻn vào trong”, ông Thắng nói. Ngay sau đó, Trường Quản trị và Kinh doanh đã trình báo sự việc với cơ quan công an, đồng thời lập tức có hoạt động tuyên truyền tới các sinh viên để có thể xử lý trong những tình huống xảy ra tương tự. "Về phía nhà trường, chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường bảo vệ chặt chẽ để đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho các sinh viên khi tới trường”, đại diện Trường Quản trị và Kinh doanh cho hay.

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