Mặc dù đã có gia đình, nhưng nghi can Tuân và chị Th. vẫn quan hệ tình cảm. Trong một cơn ghen tuông, Tuân đã đánh người tình khiến nạn nhân tử vong.

Hôm nay (3/6), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Minh Tuân (SN 1973, trú tại phường Sài Đồng, quận Long Biên) về hành vi Cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người.

Theo kết quả điều tra, ngày 14/5, Công an quận Long Biên nhận được thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Đức Giang về việc một phụ nữ được đưa vào cấp cứu nhưng đã tử vong, có dấu hiệu bị đánh đập.

Nghi can Vũ Minh Tuân - Ảnh: ANTĐ

Vào cuộc điều tra, công an xác định danh tính nạn nhân là chị Th. (SN 1986, trú tại quận Long Biên). Kết quả giám định pháp y cho biết nạn nhân tử vong vì chấn thương sọ não.

Qua xác minh các mối quan hệ của nạn nhân, cơ quan điều tra làm rõ đối tượng Tuân có liên quan đến cái chết của chị Th. Được sự vận động, Vũ Minh Tuân đã đến Công an quận Long Biên đầu thú.

Theo lời khai, Tuân và chị Th. có quan hệ tình cảm nam nữ dù hai người đều đã có gia đình. Do ghen tuông, khoảng 2 giờ sáng ngày 14/5, Tuân nhắn tin hẹn gặp chị Th. ở đầu cầu Vĩnh Tuy. Sau đó Tuân chở chị Th. đến khu vực đường Huỳnh Văn Nghệ tại phường Phúc Đồng, Long Biên.

Trong lúc nói chuyện, giữa hai người xảy ra tranh cãi. Lời qua tiếng lại, Tuân tát, đá liên tiếp khiến chị Th. ngã đập đầu xuống vỉa hè. Thấy nhân tình bị thương nặng, Tuân nhờ một công nhân bảo vệ công trường gần đó gọi xe taxi đưa chị Th đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên khi đến nơi, Tuân thấy chị Th. đã tử vong nên lấy xe máy bỏ trốn.

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