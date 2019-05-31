Cặp bồ với gã đàn ông có 2 vợ, người phụ nữ 40 tuổi chết tức tưởi trong nhà nghỉ

Xã hội 31/05/2019 16:09

Dù đã có 2 vợ nhưng Mết vẫn quan hệ với người phụ nữ cùng huyện. Khi xảy ra mâu thuẫn, Mết ra tay sát hại người tình.

Hôm nay (31/5), Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Mết (60 tuổi, ngụ xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành) để điều tra về tội Giết người.

Cặp bồ với gã đàn ông có 2 vợ, người phụ nữ 40 tuổi chết tức tưởi trong nhà nghỉ - Ảnh 1
Dù đã có 2 vợ nhưng Mết vẫn quan hệ với người phụ nữ cùng huyện. Khi xảy ra mâu thuẫn, Mết ra tay sát hại người tình - Ảnh: CAND

Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 23/5, tại nhà nghỉ Minh Đức thuộc ấp An Thạnh, xã An Nhơn, huyện Châu Thành xảy ra vụ giết người. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị T.T. (SN 1979). 

Chiều cùng ngày, bà T. đi cùng Mết đến nhà nghỉ Minh Đức thuê phòng. Hai tiếng đồng hồ sau, Mết lấy xe máy vội vã rời khỏi nhà trọ, còn nạn nhân được phát hiện tử vong bên trong với nhiều vết thương trên người.

Vào cuộc điều tra, công an xác định hung thủ là người đàn ông 60 tuổi nên vận động ra đầu thú. Sau một đêm lẩn trốn, sáng 24/5, Mết đến trụ sở công an trình diện và khai nhận hành vi phạm tội.

Theo lời khai, Mết đã có hai người vợ nhưng vẫn quan hệ tình cảm với bà T. ngụ cùng huyện.

Gần đây, Mết và nhân tình xảy ra mâu thuẫn. Người đàn ông 60 tuổi cho rằng nhân tình đang yêu người khác nên ghen tuông, hẹn bà T. đến nhà trọ rồi ra tay sát hại.

Cách đây không lâu, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Lê Quang Danh (50 tuổi, quê ở tỉnh Trà Vinh) cũng vì hành vi sát hại nhân tình.

Theo cáo trạng, năm 2014, chị Phạm Thị Khá cùng chồng từ Bến Tre chuyển đến quận Bình Tân (TP.HCM) thuê trọ tại khu nhà do Danh làm chủ.

Trong thời gian ở trọ, chị Khá và Danh có quan hệ tình cảm dù cả hai đã có gia đình riêng. Tới năm 2017, Danh hứa mua tặng chị Khá chiếc xe gắn máy trị giá 36 triệu đồng.

Dọa chia tay vì không được mua xe, gái có chồng bị người tình bóp cổ tử vong - Ảnh 1

Bị cáo Lê Quang Danh - Ảnh: TT

 

Danh nói dối vợ mang giấy tờ nhà đi thế chấp ngân hàng để vay tiền đóng học cho con, thực chất là để mua xe cho người tình.

Sáng 22/9/2017, Danh mang theo giấy tờ nhà rồi chở chị Khá đến một khách sạn trên đường Trần Quý Cáp (quận 11, TP.HCM) để quan hệ tình dục. Lúc này vợ Danh gọi điện thoại liên tục nhưng Danh không nghe máy.

Do chỉ xin nghỉ trưa được 2 tiếng nên chị Khá không cho Danh quan hệ tình dục mà đề nghị đi mua xe. Tuy nhiên, Danh nói chưa có tiền và hẹn hai tuần sau mới mua xe. Chị Khá dọa sẽ chia tay nếu Danh không mua xe máy cho chị ngay. Tiếp đó, chị Khá khiêu khích Danh bằng cách khoe hình một người đàn ông mình mới quen.

Bực tức, Danh bóp cổ người tình đến tử vong. Gây án xong, Danh lấy của nạn nhân 1 đôi bông tai, 1 vòng cẩm thạch, 1 điện thoại di động và 360.000 đồng. Trước khi rời khỏi khách sạn, Danh đưa cho nhân viên khách sạn 500 ngàn đồng và dặn "cứ để cho cô ấy ngủ".

Nhân viên lễ tân chờ mãi không thấy chị Khá xuống nên lên phòng kiểm tra, tá hỏa khi thấy nạn nhân đã chết.

Nhận tin báo, Công an quận Bình Tân nhanh chóng có mặt điều tra làm rõ vụ việc. Biết không thể thoát tội nên đến ngày 29/9/2017, Danh đến công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Theo người thân, Danh bị bệnh thần kinh nên cơ quan điều tra quyết định trưng cầu giám định tâm thần. Kết quả giám định pháp y tâm thần xác định Danh bị rối loạn dạng phân liệt, hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Sau khi căn cứ vào các tình tiết của vụ án cùng những bằng chứng thu thập được, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Quang Danh 20 năm tù về tội Giết người, 5 năm về tội Cướp tài sản, tổng hình phạt bị cáo phải chấp hành là 25 năm tù.

Dọa chia tay vì không được mua xe, gái có chồng bị người tình bóp cổ tử vong

Dọa chia tay vì không được mua xe, gái có chồng bị người tình bóp cổ tử vong

Chị Khá và Danh đều đã có gia đình nhưng vẫn quan hệ tình cảm với nhau. Tức giận khi chị Khá đòi chia tay vì không được mua xe, Danh bóp cổ người tình tử vong rồi bỏ trốn.

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