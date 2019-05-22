Theo cáo trạng, năm 2014, chị Phạm Thị Khá cùng chồng từ Bến Tre chuyển đến quận Bình Tân (TP.HCM) thuê trọ tại khu nhà do Danh làm chủ.

Hôm nay (22/5), TAND TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Lê Quang Danh (50 tuổi, quê ở tỉnh Trà Vinh) về các tội Giết người, Cướp tài sản.

Trong thời gian ở trọ, chị Khá và Danh có quan hệ tình cảm dù cả hai đã có gia đình riêng. Tới năm 2017, Danh hứa mua tặng chị Khá chiếc xe gắn máy trị giá 36 triệu đồng.

Danh nói dối vợ mang giấy tờ nhà đi thế chấp ngân hàng để vay tiền đóng học cho con, thực chất là để mua xe cho người tình.

Sáng 22/9/2017, Danh mang theo giấy tờ nhà rồi chở chị Khá đến một khách sạn trên đường Trần Quý Cáp (quận 11, TP.HCM) để quan hệ tình dục. Lúc này vợ Danh gọi điện thoại liên tục nhưng Danh không nghe máy.

Do chỉ xin nghỉ trưa được 2 tiếng nên chị Khá không cho Danh quan hệ tình dục mà đề nghị đi mua xe. Tuy nhiên, Danh nói chưa có tiền và hẹn hai tuần sau mới mua xe. Chị Khá dọa sẽ chia tay nếu Danh không mua xe máy cho chị ngay. Tiếp đó, chị Khá khiêu khích Danh bằng cách khoe hình một người đàn ông mình mới quen.

Bực tức, Danh bóp cổ người tình đến tử vong. Gây án xong, Danh lấy của nạn nhân 1 đôi bông tai, 1 vòng cẩm thạch, 1 điện thoại di động và 360.000 đồng. Trước khi rời khỏi khách sạn, Danh đưa cho nhân viên khách sạn 500 ngàn đồng và dặn "cứ để cho cô ấy ngủ".

Nhân viên lễ tân chờ mãi không thấy chị Khá xuống nên lên phòng kiểm tra, tá hỏa khi thấy nạn nhân đã chết.

Nhận tin báo, Công an quận Bình Tân nhanh chóng có mặt điều tra làm rõ vụ việc. Biết không thể thoát tội nên đến ngày 29/9/2017, Danh đến công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Theo người thân, Danh bị bệnh thần kinh nên cơ quan điều tra quyết định trưng cầu giám định tâm thần. Kết quả giám định pháp y tâm thần xác định Danh bị rối loạn dạng phân liệt, hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Sau khi căn cứ vào các tình tiết của vụ án cùng những bằng chứng thu thập được, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Quang Danh 20 năm tù về tội Giết người, 5 năm về tội Cướp tài sản, tổng hình phạt bị cáo phải chấp hành là 25 năm tù.