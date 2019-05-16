Vì không được ngủ chung, người đàn ông 53 tuổi đã dùng dao giết chết người tình của mình.

Chiều qua (15/5), trao đổi với báo chí, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Phạm Văn Đèo (53 tuổi, ngụ xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông) để điều tra hành vi giết người.

Nạn nhân là bà P.T.T (41 tuổi, ngụ xã Bình Ninh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang).

Được biết, mặc dù đã có vợ con nhưng ông Đèo vẫn lén lút qua lại với bà T. Vào ngày 4/5, ông Đèo đến nhà bà T. nói chuyện. Sau đó, người đàn ông này đòi vào ngủ cùng nhưng bà T. không cho dẫn đến mâu thuẫn. Trong lúc cãi nhau, ông Đèo đã dùng dao đâm chết người tình của mình.

Mặc dù đã có vợ hai con nhưng ông Đèo vẫn lén lút qua lại với bà T. - Ảnh: Internet

Theo kết quả khám nghiệm tử thi từ cơ quan chức năng, nạn nhân bị đâm 5 nhát, trong đó có 1 vết thương ở vùng cổ.

Bà T. đã ly hôn, làm nghề xe ôm nuôi mẹ già và con trai. Còn ông Đèo đã có vợ và hai con.

Trước đó, Cơ quan CSĐT tỉnh Tiền Giang cũng đã tạm giữ Nguyễn Thanh Tuấn (43 tuổi, ngụ phường 6, TP Mỹ Tho) để điều tra hành vi giết người.

Hiện trường xảy ra án mạng - Ảnh: Internet

Theo đó, vào tối 18/3 bà Nguyễn Thị Lang (48 tuổi, ngụ xã Trung An) được người dân phát hiện tử vong trước nhà. Kết quả khám nghiệm cho thấy nạn nhân có vết thương thấu ngực, mất máu cấp dẫn đến tử vong.

Được biết, trong khoảng một năm nay, bà Lang và Tuấn chung sống như vợ chồng. Trong khoảng thời gian chung sống, cả hai thường xảy ra mâu thuẫn. Vào ngày xảy ra vụ việc, Tuấn dùng dao dọa giết nạn nhân.

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