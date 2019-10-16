Hình ảnh hai người phụ nữ đánh nhau giữa đường phố Hà Nội khiến nhiều người phải lắc đầu ngao ngán.

Nhiều giờ qua, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh 2 người phụ nữ đánh nhau giữa đường bất chấp sự can ngăn của mọi người. Theo hình ảnh trong đoạn clip được lan truyền trên Facebook, 2 người phụ nữ bỗng dưng dừng xe giữa đường và lao vào chửi bới nhau. Không dừng lại ở đó, cả hai còn lao vào giật tóc, kéo nón bảo hiểm đối phương. Sau một hồi giằng co, dù một người rơi mũ xuống đất, người còn lại bị dây nón thít chặt phần cổ nhưng họ vẫn quyết ăn thua đủ tới cùng, lao vào ghì nhau xuống đường.

Hình ảnh 2 người phụ nữ đánh nhau giữa đường gây bão mạng xã hội nhiều giờ qua - Ảnh cắt từ clip Thấy vậy, một số người đi đường đã tiến đến can ngăn. Dù vậy cả hai vẫn cố lao vào tiếp tục đánh đập, chửi bới đối phương. Cuối cùng mọi người đã kéo được 2 "võ sĩ" ra xa. Không còn đánh nhau nhưng cả hai vẫn “đấu võ mồm” từ xa. Được biết sự việc này xảy ra tại phố Bạch Mai, Hà Nội. Sự việc diễn ra tại Hà Nội - Ảnh: Internet Ngay khi được đăng tải, đoạn clip đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Bên cạnh những lời chỉ trích dành cho 2 người phụ nữ, không ít cư dân mạng tò mò nguyên nhân khiến họ tranh cãi, thậm chí đánh nhau ngay giữa đường.

Chứng kiến sự việc, người đi đường đã cố sức can ngăn nhưng phải rất lâu mới tách được 2 người phụ nữ ra - Ảnh: Internet “Không hiểu phụ nữ kiểu gì mà đánh nhau giữa đường. Có chuyện gì thì kiếm quán cà phê nào mà bình tĩnh nói chuyện hay nhỏ nhẹ giải quyết. Đánh nhau giữa đường vậy để người ta cười cho, giờ thì nổi tiếng khắp cả nước rồi”, một cư dân mạng chỉ trích. “Chắc phải có việc gì ghê gớm lắm mới đánh nhau thế này. Không biết bây giờ hai chị đã giải quyết xong chưa nhưng mà hy vọng lần sau 2 chị sẽ ý thức hơn, đừng để ảnh hưởng tới người khác”, một người dùng mạng xã hội ý kiến. Mặc dù chưa có thông tin gì thêm về 2 nhân vật chính nhưng đoạn clip vẫn đang gây bão mạng xã hội.

Clip: Bị vợ đánh giữa đường, thái độ của người chồng khiến dân mạng kinh ngạc Nhiều giờ qua, đoạn clip vợ đánh chồng giữa đường đang được cộng đồng mạng liên tục chia sẻ, bàn tán xôn xao.

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