Hà Nội: Bất chấp can ngăn, 2 phụ nữ lao vào giật tóc, quyết 'ăn thua đủ' giữa đường

Xã hội 16/10/2019 15:25

Hình ảnh hai người phụ nữ đánh nhau giữa đường phố Hà Nội khiến nhiều người phải lắc đầu ngao ngán.

Nhiều giờ qua, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh 2 người phụ nữ đánh nhau giữa đường bất chấp sự can ngăn của mọi người.

Theo hình ảnh trong đoạn clip được lan truyền trên Facebook, 2 người phụ nữ bỗng dưng dừng xe giữa đường và lao vào chửi bới nhau. Không dừng lại ở đó, cả hai còn lao vào giật tóc, kéo nón bảo hiểm đối phương. Sau một hồi giằng co, dù một người rơi mũ xuống đất, người còn lại bị dây nón thít chặt phần cổ nhưng họ vẫn quyết ăn thua đủ tới cùng, lao vào ghì nhau xuống đường.

danh nhau giua duong 1
Hình ảnh 2 người phụ nữ đánh nhau giữa đường gây bão mạng xã hội nhiều giờ qua - Ảnh cắt từ clip

Thấy vậy, một số người đi đường đã tiến đến can ngăn. Dù vậy cả hai vẫn cố lao vào tiếp tục đánh đập, chửi bới đối phương. Cuối cùng mọi người đã kéo được 2 "võ sĩ" ra xa. Không còn đánh nhau nhưng cả hai vẫn “đấu võ mồm” từ xa. Được biết sự việc này xảy ra tại phố Bạch Mai, Hà Nội.

danh nhau giua duong 2
Sự việc diễn ra tại Hà Nội - Ảnh: Internet

Ngay khi được đăng tải, đoạn clip đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Bên cạnh những lời chỉ trích dành cho 2 người phụ nữ, không ít cư dân mạng tò mò nguyên nhân khiến họ tranh cãi, thậm chí đánh nhau ngay giữa đường.

danh nhau giua duong 3
Chứng kiến sự việc, người đi đường đã cố sức can ngăn nhưng phải rất lâu mới tách được 2 người phụ nữ ra - Ảnh: Internet

“Không hiểu phụ nữ kiểu gì mà đánh nhau giữa đường. Có chuyện gì thì kiếm quán cà phê nào mà bình tĩnh nói chuyện hay nhỏ nhẹ giải quyết. Đánh nhau giữa đường vậy để người ta cười cho, giờ thì nổi tiếng khắp cả nước rồi”, một cư dân mạng chỉ trích.

“Chắc phải có việc gì ghê gớm lắm mới đánh nhau thế này. Không biết bây giờ hai chị đã giải quyết xong chưa nhưng mà hy vọng lần sau 2 chị sẽ ý thức hơn, đừng để ảnh hưởng tới người khác”, một người dùng mạng xã hội ý kiến.

Mặc dù chưa có thông tin gì thêm về 2 nhân vật chính nhưng đoạn clip vẫn đang gây bão mạng xã hội.

Clip: Bị vợ đánh giữa đường, thái độ của người chồng khiến dân mạng kinh ngạc

Clip: Bị vợ đánh giữa đường, thái độ của người chồng khiến dân mạng kinh ngạc

Nhiều giờ qua, đoạn clip vợ đánh chồng giữa đường đang được cộng đồng mạng liên tục chia sẻ, bàn tán xôn xao.

Xem thêm
Từ khóa:   nóng trên mạng xã hội Hà Nội phụ nữ đánh nhau

TIN MỚI NHẤT

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 43 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 1 giờ 43 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 2 giờ 43 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 3 giờ 43 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 4 giờ 43 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 13 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 5 giờ 43 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản