Clip: Bị vợ đánh giữa đường, thái độ của người chồng khiến dân mạng kinh ngạc

Xã hội 15/10/2019 16:46

Nhiều giờ qua, đoạn clip vợ đánh chồng giữa đường đang được cộng đồng mạng liên tục chia sẻ, bàn tán xôn xao.

Từ trước đến nay, những đoạn clip ghi lại hình ảnh vợ chồng cãi nhau, đánh nhau không phải là điều hiếm thấy trên Facebook. Thế nhưng, đoạn clip mới đây lại thu hút được đông đảo sự chú ý của cộng đồng mạng bởi thái độ bất ngờ của người chồng khi bị vợ đánh.

Theo hình ảnh trong đoạn clip, một cặp đôi được cho là vợ chồng đang đứng cãi nhau giữa đường. Trong khi người vợ đánh chồng, liên tục mắng chửi, ném đồ đạc thậm chí xô ngã chiếc xe máy thì người chồng lại không phản ứng mạnh mà chỉ nhẹ nhàng đi nhặt lại đồ đạc rơi vãi trên đường.

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Hình ảnh cặp vợ chồng cãi nhau giữa đường trở thành đoạn clip gây bão mạng - Ảnh cắt từ clip

Đã có lúc người đàn ông nóng giận, đưa tay ra định đánh vợ nhưng sau đó đã dừng lại và tiếp tục im lặng. Sau khi được đăng tải, đoạn clip nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng tỏ ra khâm phục thái độ bình tĩnh của ông chồng bởi không phải ai cũng có thể im lặng, nhường nhịn vợ trong lúc cãi nhau như vậy.

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Dù rất tức giận nhưng người chồng vẫn cố kiềm chế cảm xúc, không ra tay đánh vợ - Ảnh cắt từ clip

“Lần đầu tiên mới thấy cảnh hai vợ chồng cãi nhau mà người đàn ông nhường nhịn vợ đến vậy. Trước giờ chỉ toàn thấy mấy ông đánh đập vợ không thương tiếc”, K.Y nhận xét.

“Phụ nữ giận dỗi thì lớn tiếng vậy thôi chứ yếu đuối lắm, hy vọng các ông chồng có thể bình tĩnh, nhường nhịn một chút để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Mong anh chị sớm làm lành nhé”, một bình luận của cư dân mạng.

"Trước giờ trong mấy clip trên mạng xã hội toàn thấy cảnh chồng đánh vợ chứ ít thấy ông chồng nào nhường nhịn vợ đến vậy. Chồng biết yêu thương, nhường nhịn vợ mới đáng mặt đàn ông", một người khen ngợi cách hành xử của người chồng.

Mặc dù chưa có thêm thông tin gì về cặp đôi này cũng như nguyên nhân xảy ra mâu thuẫn nhưng đoạn clip vẫn đang gây xôn xao trên mạng xã hội.

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