Gói hỗ trợ đợt 3 ở TP.HCM: Đề xuất hơn 7,5 triệu người khó khăn sẽ được nhận 1 triệu đồng/người

Xã hội 15/09/2021 20:44

Khoảng 7,5 triệu người có hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19 tại TP.HCM được nhận gói hỗ trợ đợt 3, dự kiến 1 triệu đồng/người.

Mới đây, báo Tuổi Trẻ Online dẫn tin từ Sở Lao động - thương binh và xã hội TP.HCM cho biết, do diễn biến phức tạp của dịch, TP đã nâng mức độ giãn cách xã hội cao hơn chỉ thị 16 và thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch nên người dân gặp nhiều khó khăn.

Trên cơ sở thống kê sơ bộ từ TP Thủ Đức và các quận huyện, trong thời gian tới, TP có khoảng 2 triệu hộ dân với 7,1 triệu người có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, TP cũng có khoảng 450.000 người đang lưu trú bị mất việc làm, không còn thu nhập gặp khó khăn cần TP hỗ trợ kịp thời. Do đó, Sở LĐ-TB&XH đề xuất UBND TP cho chủ trương về gói hỗ trợ đợt 3. 

Cụ thể đối tượng được hỗ trợ gồm thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo đang sinh sống trên địa bàn; người có hoàn cảnh thật sự khó khăn do mất việc làm, không có thu nhập (không phân biệt thường trú, tạm trú, lưu trú); người phụ thuộc trong hộ có hoàn cảnh thật sự khó khăn (cha/mẹ, con và trẻ em) đang sinh sống và có mặt trên địa bàn TP và người lưu trú có hoàn cảnh thật sự khó khăn…

Dự kiến có khoảng 7,5 triệu người không phân biệt thường trú, tạm trú và lưu trú cần được hỗ trợ với dự toán khoảng 7.546 tỉ đồng. Mức hỗ trợ dự kiến 1 triệu đồng/người/lần; chi trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản khi có yêu cầu.

Sở LĐ-TB&XH đề nghị UBND TP giao UBND xã, phường, thị trấn thành lập tổ công tác thực hiện chính sách hỗ trợ tại khu phố, ấp để kiểm tra, rà soát, đối chiếu các tiêu chí.

Gói hỗ trợ đợt 3 ở TP.HCM: Đề xuất hơn 7,5 triệu người khó khăn sẽ được nhận 1 triệu đồng/người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo Zing, trước đó, TP.HCM triển khai 2 gói hỗ trợ người dân khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 theo Nghị quyết 09 của HĐND TP.HCM. Tuy nhiên đến nay, dịch vẫn diễn biến phức tạp khiến số người gặp khó khăn tăng lên. UBND TP.HCM khẳng định tiếp tục hỗ trợ người dân sau 15/9 nếu dịch kéo dài.

Cũng trong ngày 15/6, Theo Công văn khẩn 3072 mà Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi vừa ký, TP.HCM tiếp tục áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch toàn thành phố theo tinh thần Chỉ thị 16, Kế hoạch 2715, Chỉ thị 11 của UBND TP.HCM từ 0h ngày 16/9 đến hết 30/9.

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