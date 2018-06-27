Chỉ một giờ sau khi gọi điện bảo vợ và con trai vào lán tránh mưa, anh Xanh hay tin vợ con bị lũ cuốn mất tích.

Đã nhiều ngày trôi qua, nhưng anh Lò Văn Xanh (sinh năm 1984, ngụ tại xã Noọng Hẻo, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu) vẫn chưa tìm thấy vợ con mất tích vào ngày 24/6 vừa qua. Anh Xanh đau đớn khi nghĩ về vợ và con mất tích - Ảnh: Zing Anh Xanh và chị Lò Thị Đấng có với nhau 3 người con (2 gái, 1 trai). Mặc dù cuộc sống nghèo khó nhưng gia đình vô cùng hạnh phúc. Vào ngày xảy ra sự việc, chị Đấng cùng con trai tên Lò Văn Dũng (sinh năm 2004) lên rẫy làm việc còn anh Xanh thì đi làm ở một cánh đồng khác.

Hôm đó, anh còn gọi điện cho vợ nghe chị nói bùn đất từ trên núi sạt xuống làm tắc đường mương dẫn vào ruộng nên hai mẹ con chị phải ra đào thông bãi đất chèn vào ruộng. Nghe tin có mưa lớn, anh Xanh dặn vợ dẫn con vào lán trại tránh mưa. Nhưng chỉ một giờ sau đó, anh nhận được tin vợ và con trai bị lũ cuốn mất tích. Nhìn thấy phần rẫy bên kia con suối chỉ toàn đất đá, một vùng đất bị cây cối đổ sập san phẳng, lòng anh Xanh đau đớn vô cùng. Ngôi nhà nhỏ hạnh phúc, đầy ắp tiếng cười giờ đây chỉ còn lại một bầu không khí ảm đạm và buồn bã. Giữa gian nhà xuất hiện thêm bàn thờ dựng tạm cho người vợ và đứa con xấu số.

Trận lũ kinh hoàng khiến tỉnh Lai Châu thiệt hại nặng nề - Ảnh: Zing Theo phong tục của người dân nơi đây, khi trong gia đình có người gặp nạn mất tích, chưa tìm thấy thi thể thì không được ăn thịt. Ngoài ra, người đàn ông trong nhà phải buộc sợi dây đỏ lên tay cho đến khi tìm được nạn nhân. Theo thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu, sau nỗ lực tìm kiếm từ tối hôm qua đến sáng nay (27/6), các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể hai nạn nhân mất tích do mưa lũ, sạt lở đất. Hiện tại, vẫn còn 9 người mất tích. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm những nạn nhân mất tích còn lại - Ảnh: Internet Trận lũ lịch sử này đã khiến địa phương thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Nhiều công trình trên địa bàn tỉnh Lai Châu cũng hư hỏng nặng nề. Hiện tại lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra và tìm kiếm những nạn nhân mất tích còn lại.

Trắng đêm khắc phục thiệt hại giao thông trong mưa lũ Để khắc phục thiệt hại mưa lũ, ngành GTVT đang dồn sức, huy động tối đa nhân, vật lực, chạy đua với thời gian quyết tâm thông đường trong thời gian sớm nhất.

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