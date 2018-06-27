Giọt nước mắt cay đắng của người đàn ông có vợ con mất tích trong trận lũ quét lịch sử ở Lai Châu

Xã hội 27/06/2018 11:30

Chỉ một giờ sau khi gọi điện bảo vợ và con trai vào lán tránh mưa, anh Xanh hay tin vợ con bị lũ cuốn mất tích.

Đã nhiều ngày trôi qua, nhưng anh Lò Văn Xanh (sinh năm 1984, ngụ tại xã Noọng Hẻo, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu) vẫn chưa tìm thấy vợ con mất tích vào ngày 24/6 vừa qua.

Giọt nước mắt cay đắng của người đàn ông có vợ con mất tích trong trận lũ quét lịch sử ở Lai Châu - Ảnh 1
Anh Xanh đau đớn khi nghĩ về vợ và con mất tích - Ảnh: Zing

Anh Xanh và chị Lò Thị Đấng có với nhau 3 người con (2 gái, 1 trai). Mặc dù cuộc sống nghèo khó nhưng gia đình vô cùng hạnh phúc. Vào ngày xảy ra sự việc, chị Đấng cùng con trai tên Lò Văn Dũng (sinh năm 2004) lên rẫy làm việc còn anh Xanh thì đi làm ở một cánh đồng khác.

Hôm đó, anh còn gọi điện cho vợ nghe chị nói bùn đất từ trên núi sạt xuống làm tắc đường mương dẫn vào ruộng nên hai mẹ con chị phải ra đào thông bãi đất chèn vào ruộng. Nghe tin có mưa lớn, anh Xanh dặn vợ dẫn con vào lán trại tránh mưa. Nhưng chỉ một giờ sau đó, anh nhận được tin vợ và con trai bị lũ cuốn mất tích.

Nhìn thấy phần rẫy bên kia con suối chỉ toàn đất đá, một vùng đất bị cây cối đổ sập san phẳng, lòng anh Xanh đau đớn vô cùng. Ngôi nhà nhỏ hạnh phúc, đầy ắp tiếng cười giờ đây chỉ còn lại một bầu không khí ảm đạm và buồn bã. Giữa gian nhà xuất hiện thêm bàn thờ dựng tạm cho người vợ và đứa con xấu số.

Giọt nước mắt cay đắng của người đàn ông có vợ con mất tích trong trận lũ quét lịch sử ở Lai Châu - Ảnh 2
Trận lũ kinh hoàng khiến tỉnh Lai Châu thiệt hại nặng nề - Ảnh: Zing

Theo phong tục của người dân nơi đây, khi trong gia đình có người gặp nạn mất tích, chưa tìm thấy thi thể thì không được ăn thịt. Ngoài ra, người đàn ông trong nhà phải buộc sợi dây đỏ lên tay cho đến khi tìm được nạn nhân.

Theo thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu, sau nỗ lực tìm kiếm từ tối hôm qua đến sáng nay (27/6), các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể hai nạn nhân mất tích do mưa lũ, sạt lở đất. Hiện tại, vẫn còn 9 người mất tích.

Giọt nước mắt cay đắng của người đàn ông có vợ con mất tích trong trận lũ quét lịch sử ở Lai Châu - Ảnh 3
Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm những nạn nhân mất tích còn lại - Ảnh: Internet

Trận lũ lịch sử này đã khiến địa phương thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Nhiều công trình trên địa bàn tỉnh Lai Châu cũng hư hỏng nặng nề.

Hiện tại lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra và tìm kiếm những nạn nhân mất tích còn lại.

Trắng đêm khắc phục thiệt hại giao thông trong mưa lũ

Trắng đêm khắc phục thiệt hại giao thông trong mưa lũ

Để khắc phục thiệt hại mưa lũ, ngành GTVT đang dồn sức, huy động tối đa nhân, vật lực, chạy đua với thời gian quyết tâm thông đường trong thời gian sớm nhất.

Xem thêm
Từ khóa:   mưa lũ trận lũ lịch sử lũ quét tại Hà Giang

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 2 giờ 24 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 4 giờ 24 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 4 giờ 54 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 5 giờ 54 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 24 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 6 giờ 54 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 7 giờ 0 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày