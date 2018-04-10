Giáo viên bạo hành, chửi mắng trẻ mầm non: ‘Là thú hay là người, sao không biết nghe lời cô?’

Xã hội 10/04/2018 17:03

Trong giờ nghỉ trưa, để ép học sinh ngủ, cô Ngọc liên tục đánh vào người các bé. Vừa đánh cô giáo này vừa hỏi: “Là người hay là thú, là người sao không biết nghe lời cô?”.

Bức xúc vì cô Ngọc thường xuyên bạo hành các học sinh ở lớp Lá 1 (trường mầm non 30-4, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM), cô T. và phụ huynh đã cùng nhau quay clip tố cáo cô Ngọc với nhà trường và báo chí.

Theo chia sẻ của cô P.T.T.T (giáo viên giảng dạy tại trường hơn 10 năm, cùng chủ nhiệm lớp Lá 1 với cô Ngọc), nhìn thấy học sinh bị nữ giáo viên này bạo hành, đánh đập vô cớ, cô vô cùng xót xa. Không chỉ đánh, cô Ngọc còn hay phạt học sinh đứng ăn cơm. Nữ giáo viên này cũng không cho các bé ăn hết phần của mình mà chỉ cho ăn 2/3, còn lại bao nhiêu thì đổ đi. Khi thay quần áo cho học sinh, cô Ngọc “lùa” các bé vào nhà vệ sinh trơn trượt để thay quần áo thay vì cho ngồi ghế thay ở phòng.

Giáo viên bạo hành, chửi mắng trẻ mầm non: ‘Là thú hay là người, sao không biết nghe lời cô?’ - Ảnh 1
Cô Ngọc đánh và mắng chửi học sinh trong giờ ngủ trưa - Ảnh cắt từ clip

Dù cô T. đã lên tiếng nhắc nhở nhiều lần nhưng nữ giáo viên này vẫn không thay đổi.

Trước đó, cô T. đã tố cáo sự việc với ban giám hiệu nhà trường nhưng hiệu trưởng và hiệu phó chỉ xử lý nội bộ vì chỉ vài tháng nữa, cô Ngọc sẽ về hưu.

Một phụ huynh có con học ở lớp Lá 1 cho biết con của anh rất sợ đến lớp. Mỗi buổi sáng, khi chuẩn bị đi học thì tinh thần của bé vô cùng hốt hoảng. Khi anh chuẩn bị đến trường làm rõ thì cô giáo này đã bị tố cáo.

Giáo viên bạo hành, chửi mắng trẻ mầm non: ‘Là thú hay là người, sao không biết nghe lời cô?’ - Ảnh 2
Cô Ngọc thường phạt học sinh đứng ăn và bắt thay đồ ở nhà vệ sinh trơn trựợt - Ảnh: Internet

Một vị phụ huynh khác có con học ở lớp Lá 1 vô cùng bức xúc khi nghe được thông tin trên. Anh kể mỗi ngày tắm con đều phát hiện vết bầm ở tay, chân và mông. Khi được hỏi thì bé nói là va vào bàn ghế.

Làm việc với báo chí, bà Võ Thị Thanh Loan – hiệu trưởng Trường mầm non 30-4 xác nhận có cô Ngọc dạy tại lớp Lá 1 và có xảy ra sự việc như phản ánh tại trường. Bà Loan cũng cho biết thêm, hiện nhà trường đang xử lý vụ việc theo đúng quy trình.

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