Gia đình 'một chồng hai vợ' ở Bạc Liêu: Phản ứng bất ngờ của vợ cả khi vợ hai bỏ nhà đi

Xã hội 14/03/2023 08:31

Là gia đình "độc nhất vô nhị" ở Bạc Liêu, nhà anh Dũng (52 tuổi) bất chấp lời dị nghị của hàng xóm, bà con để có cuộc sống hòa thuận giữa 1 chồng - 2 vợ và các con.

Những ngày gần đây, cư dân mạng không khỏi xôn xao trước câu chuyện về gia đình "một chồng - hai vợ" ở Bạc Liêu. Nhiều người bàn tán lời không hay, gọi anh Dũng là "trai 2 vợ", nhưng sau này thì mặc kệ mà vui vẻ sống tiếp.

Theo thông tin từ báo Đời sống, mới đây, anh Dũng (52 tuổi) – người chồng trong gia đình trên bất ngờ tiết lộ chuyện Nhí (38 tuổi) – vợ hai bỏ nhà đi không lời từ biết. Anh nói: “Tôi chẳng hiểu vì lý do gì mà cô ấy bỏ nhà đi mấy ngày trời liền. Cô ấy để lại mấy đứa con riêng ở đây để chúng tôi chăm sóc. Ban đầu tôi ngỡ cô ấy chỉ đi đâu đó loanh quanh cây cầu này thôi. Vì thế tôi không đi tìm, cứ ở nhà đợi xem có trở về không. Vậy mà cô ấy đi hoài đi miết, mặc cho thằng Sang (tức con với người chồng trước) ở đây. Nó thấy mẹ bỏ đi cũng hốt hoảng lắm. Tôi phải khuyên nhủ mãi mới chịu ăn uống”.

Vài ngày không thấy vợ hai quay trở về nhà, anh Dũng cùng vợ cả vội vàng đi tìm kiếm xem có thông tin gì hay không. Thậm chí anh còn xác định đi tìm nơi xa, đem sẵn nhu yếu phẩm để cầm cự. Song anh càng đi càng vô vọng, không có bất cứ thông tin nào về Nhí.

Gia đình 'một chồng hai vợ' ở Bạc Liêu: Phản ứng bất ngờ của vợ cả khi vợ hai bỏ nhà đi - Ảnh 1
Anh Dũng từng cho biết bản thân luôn công bằng, không hề thiên vị vợ cả hay vợ hai - Ảnh: Báo Đời sống

Anh Dũng cho biết vợ hai bỗng dưng bỏ đi không lời từ biệt. Cho đến một ngày, người trong ấp nhìn thấy Nhí ở đàng trong đã báo tin cho gia đình anh Dũng. Thế là vợ cả và mẹ vợ của anh đã “lên đường” vô trong đó tìm kiếm. Vào đến nơi, cả hai ngỡ ngàng trước cảnh tượng vợ hai đang ở cùng người chồng cũ. Do đó chị vợ cả quyết định quay trở về thông báo cho chồng hay biết và dừng tìm kiếm.

Khi được hỏi: “Tại sao vợ chồng anh sốt sắng cho việc tìm kiếm Nhí như vậy?”,  anh Dũng thẳng thắn cho biết có nhiều người cho rằng vợ chồng anh bắt nạt và đuổi đánh Nhí nên mới bỏ đi. Vì thế anh phải đi tìm để họ thấy cô ấy tự bỏ đi, chứ không phải gia đình anh chèn ép và đánh đuổi.

Anh Dũng từng cho biết bản thân luôn công bằng, không hề thiên vị vợ cả hay vợ hai. “Nếu chúng tôi đánh đuổi Nhí, người ở vùng này chẳng để yên, sẽ báo chính quyền ngay lập tức. Hơn nữa, tôi có làm gì cô ấy, người ta chẳng báo tin cô ấy đang ở đàng trong. Họ thương vợ chồng tôi vất vả tìm kiếm nên gặp cô ấy mới về báo gấp để vào đó xác minh xem sao. Tôi chẳng làm điều gì hổ thẹn với lương tâm của mình”, anh Dũng khẳng định.

Gia đình 'một chồng hai vợ' ở Bạc Liêu: Phản ứng bất ngờ của vợ cả khi vợ hai bỏ nhà đi - Ảnh 2
ề chuyện chăn gối, anh cũng công bằng, không để một trong hai vợ cảm thấy tủi thân hay ghen tị nhau - Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài ra, anh Dũng sắp tới sẽ tập trung cho việc ra đồng bắt ếch để đảm bảo cuộc sống của cả gia đình. Anh không bận tâm đến chuyện của Nhí và đi tìm kiếm nữa. Trong khi đó người vợ cả quả quyết: “Tôi chính là người dắt mẹ con Nhí về đây ở chung. Tôi cũng là người mai mối cho nó cưới chồng của tôi. Nó về đây làm vợ hai, được chiều chuộng, chẳng phải đi làm kiếm tiền. Nó chỉ phải ở nhà nội trợ, cơm nước và dọn dẹp nhà cửa. Vậy mà nó không biết điều, sinh hư và bỏ nhà đi. Giờ tôi chịu hết nổi nó rồi, muốn đi đâu thì đi”.

Anh Dũng từng cho biết bản thân luôn công bằng, không hề thiên vị vợ cả hay vợ hai. Ai làm sai điều gì, anh sẽ phạt, còn người đúng được anh “thưởng nóng” bằng nụ hôn. Về chuyện chăn gối, anh cũng công bằng, không để một trong hai vợ cảm thấy tủi thân hay ghen tị nhau. Đặc biệt, hai vợ đều được ngủ chung giường với anh: anh nằm giữa, vợ phải nằm phía bên phải, vợ hai nằm ở rìa trái.

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