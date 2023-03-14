Chiến sĩ Trần Văn Tuấn đã có hành động hiến máu cứu người, giúp sản phụ qua cơn nguy kịch tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào ngày 13/3, tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết bệnh nhân Ngô Thị H. (SN 1986; ngụ huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) đang điều trị tại bệnh viện đã qua cơn nguy kịch sau khi được tiếp nhận máu kịp thời từ người cho.

Cụ thể, vào khoảng 10 giờ ngày 13-3, Đoàn Thanh niên PC07 - Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được thông tin có một bệnh nhân đang mang thai nhưng bị thiếu máu, phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Người phụ nữ này cần truyền nhóm máu A, nếu không kịp thời có khả năng sẽ nguy hiểm đến tính mạng của mẹ và thai nhi.

Chiến sỹ Trần Văn Tuấn hiến máu cứu sản phụ qua cơn nguy kịch - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Thanh Hóa, sau khi nhận thông tin, Đoàn thanh niên PC07 đã báo cáo lãnh đạo đơn vị và tổ chức rà soát nhóm máu phù hợp với bệnh nhân để kịp thời hiến máu. Khi biết cùng nhóm máu với bệnh nhân, chiến sĩ Trần Văn Tuấn, Chi đoàn Đội CC và CNCH khu vực 1 đã xung phong được hiến máu cứu người.

Đồng chí đã nhanh chóng có mặt tại bệnh viện, thực hiện các thủ tục kiểm tra và tiến hành hiến máu cấp cứu cho bệnh nhân. Nhờ được truyền máu cấp cứu kịp thời, tình trạng của bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và có nhiều chuyển biến tích cực.

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