Sau khi ăn sáng, bé Y. (gần 2 tuổi, ngụ TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) có biểu hiện sùi bọt mép. Mặc dù nhanh chóng được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Hôm qua (7/3), Công an TP. Biên Hòa cho biết đã phối hợp cùng Công an tỉnh Đồng Nai điều tra nguyên nhân khiến bé L.N.T.Y (gần 2 tuổi) tử vong tại nhà giữ trẻ tư nhân trong khu vực.

Trước đó vào ngày 4/3, gia đình đưa bé Y. đến nhà giữ trẻ tư thục mầm non Hoa Thương (khu phố 10, phường Tân Biên, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) để gửi.

Sau khi đến lớp, bé được cô Võ Thị Hài (sinh năm 1995, cô giáo phụ trách lớp bé Y.) cho ăn sáng theo thực đơn có sẵn của trường.

Mặc dù được đưa đến bệnh viện nhưng bé Y. đã tử vong - Ảnh minh họa: Internet

Đến khoảng 7 giờ 45 phút cùng ngày (sau bữa ăn khoảng 15 phút), cô Hài phát hiện Y. có nhiều biểu hiện lạ như nằm bệt xuống nhà, sùi bọt mép và da tím tái. Hoảng sợ, cô nhanh chóng báo cáo sự việc cho quản lý, đưa bé đến bệnh viện nhưng nạn nhân đã tử vong.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khám nghiệm tử thi, lấy lời khai để làm rõ sự việc.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy trong thành hầu của bé Y. có dị vật mềm nhũn là 2 miếng nấm ăn. Bước đầu, cơ quan công an nhận định bé Y. tử vong do ngạt dị vật và không có tác động từ bên ngoài.

Nhận được tin bé tử vong, người thân vô cùng đau đớn. Sau khi hoàn thành khám nghiệm tử thi, gia đình đã nhận lại thi thể bé về an táng.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ sự việc.

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