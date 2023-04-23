Gần sát dịp nghỉ lễ, giá vé máy bay bất ngờ "quay đầu" giảm mạnh

Cách đây 1 tuần, giá vé máy bay cao ngất ngưởng, vé khứ hồi dịp nghỉ lễ chặng Hà Nội – TP.HCM ít nhất từ 8 - 16 triệu đồng/vé.

Dẫn tin từ BNEWS, sắp đến dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, giá vé máy bay trên mạng nội địa được ghi nhận đã "hạ nhiệt" so với thời điểm cách đây hơn một tuần.

Chặng bay có lượng khách di chuyển lớn như Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh khởi hành ngày 29/4 và trở lại vào 3/5 theo lịch nghỉ lễ, giá vé rẻ nhất của Vietjet bán vào ngày 23/4 hơn 3 triệu đồng, giảm khoảng 25% so với ngày 14/4.

Sát dịp nghỉ lễ, giá vé máy bay bất ngờ "hạ nhiệt" - Ảnh: BNEWS

Tương tự, nếu lựa chọn bay cùng Vietravel Airlines, hành khách có thể mua vé vào ngày 23/4 với mức giá gần 3,5 triệu đồng, rẻ hơn gần 30% so với ngày 14/4.

Cùng thời điểm, giá vé trên nhiều chặng bay khác đến các điểm du lịch trong nước như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc cũng đã giảm, nhưng gần như hết vé và không còn nhiều lựa chọn khung giờ bay.

Giá vé trên nhiều chặng bay du lịch trong nước đồng loạt giảm - Ảnh: Kinh tế & Đô thị

Dẫn tin từ Kinh tế & Đô thị, lý giải điều này, một hãng bay cho biết trước đây việc cấp lượt cất hạ cánh (slot) tăng thêm cho các dịp cao điểm thường thoải mái trước 2-3 tháng, hãng bay mở bán rất nhiều dải vé.

Năm nay trái ngược, các chuyến bay tăng thêm theo từng đợt, vé mở bán dịp trước lễ 30/4 khách mua nhiều nhưng cận lễ thì vắng khách.

Điều này lý giải cho việc có đường bay tuần trước hết vé, hoặc chỉ còn vé giá cao, nay lại có vé, hoặc thêm nhiều vé giá thấp.

Về bản chất, không phải giá vé máy bay giảm, hay các hãng khuyến mãi sát ngày nghỉ, mà thêm chuyến bay mới nên có thêm vé với mức giá cho khách chọn.

Bình Dương: Đang trên đường đi xin việc, nam thanh niên bị container cán tử vong Tại khu vực TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình dương vừa xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng, người điều khiển xe máy bị cuốn vào gầm container, tử vong tại chỗ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gan-sat-dip-nghi-le-gia-ve-may-bay-bat-ngo-quay-au-giam-manh-575394.html