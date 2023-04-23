Bình Dương: Đang trên đường đi xin việc, nam thanh niên bị container cán tử vong

Xã hội 23/04/2023 12:59

Tại khu vực TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình dương vừa xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng, người điều khiển xe máy bị cuốn vào gầm container, tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, trưa 22/4, Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương vẫn đang khám nghiệm hiện trường, tai nạn giao thông giữa xe một container và một chiếc xe máy khiến một nam thanh niên tử vong tại chỗ.

Do địa điểm xảy ra tai nạn là ngã tư giao nhau của hai tuyến đường huyết mạch, nên xảy ra tình trạng ùn ứ.

Lực lượng công an phường và Cảnh sát giao thông đang nỗ lực điều tiết giao thông để không xảy ra ùn tắc cục bộ.

Bình Dương: Đang trên đường đi xin việc, nam thanh niên bị container cán tử vong - Ảnh 1
Công an đang khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Dẫn tin từ Giáo dục & Thời đại, theo thông tin ban đầu, khoảng gần 11 giờ cùng ngày, anh Nguyễn  Lê minh Hiếu (21 tuổi, quê Cà Mau) điều khiển xe máy chở anh Nguyễn Tuấn Huy (30 tuổi, quê Ninh Thuận) lưu thông trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn hướng từ thị xã Bến Cát về TP Thủ Dầu Một.

Khi đi đến ngã tư giao nhau giữa đường Mỹ Phước - Tân Vạn và Phạm Ngọc Thạch (phường Phú Mỹ, TP Thủ Dầu Một), thì xảy ra va chạm với xe container đi cùng chiều.

Bình Dương: Đang trên đường đi xin việc, nam thanh niên bị container cán tử vong - Ảnh 2
Khu vực xảy ra tai nạn - Ảnh: Giáo dục & Thời đại

Theo Sức khỏe & Đời sống, pha va chạm kinh hoàng khiến anh Hiếu tử vong tại chỗ, anh Huy may mắn ngã ra ngoài thoát khỏi tử thần. Được biết, cả hai người đang trên đường đi phỏng vấn xin việc làm tại một công ty trên địa bàn thị xã Bến Cát thì không may gặp tai nạn.

Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra làm rõ.

 

Lật tẩy 'màn kịch' của người mẹ bỏ rơi con gái 5 tuổi dưới gầm cầu ở Bắc Giang

Lật tẩy 'màn kịch' của người mẹ bỏ rơi con gái 5 tuổi dưới gầm cầu ở Bắc Giang

Sau khi người dân phát hiện, đưa cháu bé lên uỷ ban xã trình báo, đã có một người phụ nữ ở tỉnh Thái Nguyên tự xưng là mẹ cháu bé đến xin nhận lại.

Xem thêm
Từ khóa:   tin mới tin nóng tin 24h vụ tai nạn kinh hoàng

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt