Tại khu vực TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình dương vừa xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng, người điều khiển xe máy bị cuốn vào gầm container, tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, trưa 22/4, Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương vẫn đang khám nghiệm hiện trường, tai nạn giao thông giữa xe một container và một chiếc xe máy khiến một nam thanh niên tử vong tại chỗ.

Do địa điểm xảy ra tai nạn là ngã tư giao nhau của hai tuyến đường huyết mạch, nên xảy ra tình trạng ùn ứ.

Lực lượng công an phường và Cảnh sát giao thông đang nỗ lực điều tiết giao thông để không xảy ra ùn tắc cục bộ.

Công an đang khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Dẫn tin từ Giáo dục & Thời đại, theo thông tin ban đầu, khoảng gần 11 giờ cùng ngày, anh Nguyễn Lê minh Hiếu (21 tuổi, quê Cà Mau) điều khiển xe máy chở anh Nguyễn Tuấn Huy (30 tuổi, quê Ninh Thuận) lưu thông trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn hướng từ thị xã Bến Cát về TP Thủ Dầu Một.

Khi đi đến ngã tư giao nhau giữa đường Mỹ Phước - Tân Vạn và Phạm Ngọc Thạch (phường Phú Mỹ, TP Thủ Dầu Một), thì xảy ra va chạm với xe container đi cùng chiều.

Khu vực xảy ra tai nạn - Ảnh: Giáo dục & Thời đại

Theo Sức khỏe & Đời sống, pha va chạm kinh hoàng khiến anh Hiếu tử vong tại chỗ, anh Huy may mắn ngã ra ngoài thoát khỏi tử thần. Được biết, cả hai người đang trên đường đi phỏng vấn xin việc làm tại một công ty trên địa bàn thị xã Bến Cát thì không may gặp tai nạn.

Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra làm rõ.

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