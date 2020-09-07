Gái xinh vô tư mặc 'quần há mồm' để lộ nguyên vòng 3 khiến ai nấy cạn lời

Xã hội 07/09/2020 15:52

Hết mặc 'quần què', giới trẻ lại lăng xê mốt ăn mặc phản cảm mới là 'quần há mồm'?.

Những ngày vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh các cô gái vô tư ăn mặc hở hang, phản cảm khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Việc ăn mặc mát mẻ vào ngày hè là điều dễ hiểu, thế nhưng vô tư lộ nguyên vòng 3 như cô gái trong bức ảnh dưới đây thì thật khó mà chấp nhận được.

Cụ thể, trong một hội nhóm gần 700 ngàn thành viên chia sẻ hình ảnh cô gái trẻ mặc quần jeans đang tạo dáng ngả ngớn trên ghế sofa. Cô nàng sở hữu gương mặt xinh đẹp cùng chân dài miên man. Thế nhưng chiếc quần mà cô diện lại được cắt cúp siêu táo bạo ở vòng 3. Nếu chỉ nhìn từ đằng sau ắt hẳn mọi người đều cho rằng cô nàng đang mặc quần lót ra đường. Phải chăng khi "quần què" đã hết hot, giới trẻ lại chuẩn bị lăng xê mốt "quần há mồm", giúp khoe những cái cần che?

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Cô gái ăn mặc hở hang gây bão mạng - Ảnh: FB
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Nhiều người cho rằng đây là mốt 'quần há mồm' đang được giới trẻ lăng xê nhiệt tình - Ảnh: FB

Ngay sau khi đăng tải, hình ảnh gây bão mạng và nhận được hàng ngàn bình luận từ dân mạng: "Nếu vô ý lộ hàng còn có thể thông cảm. Đằng này lại chủ động khoe thân, có bị ném đá cũng không oan"; "Không biết tôn trọng bản thân và những người xung quanh"; "Mặc như này thì mặc làm gì nhỉ?"; "Trend này tôi từ chối hiểu"; "Khổ thân, ai ủng hộ cô ấy chiếc quần lạnh lặn đi, mùa lạnh sắp đến rồi!"...

Gái xinh mặc đồ bó sát khoe đường cong nhưng thứ lồ lộ phía sau lớp quần áo mỏng tang mới gây bão mạng

Gái xinh mặc đồ bó sát khoe đường cong nhưng thứ lồ lộ phía sau lớp quần áo mỏng tang mới gây bão mạng

"Rõ ràng là rất xinh đẹp, tại sao lại tự hạ thấp giá trị của bản thân bằng cách ăn mặc phản cảm như vậy?", một dân mạng bình luận.

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