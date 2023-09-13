Theo anh Tâm, nếu không gì thay đổi thì ngày hôm nay (13/9) TAND huyện Bến Lức sẽ đưa ra xét xử phiên phúc thẩm. Tuy nhiên, vào ngày 11/9, anh Tâm đã nhận được thông báo từ công an huyện Bến Lức về việc người bị tạm giam chết.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, sáng 13/9, anh Lại Trần Nhất Tâm, cha của bé TP - bị hại trong vụ bé trai 18 tháng tuổi bị người tình của mẹ đánh chết cho biết, sau khi HĐXX sơ thẩm tuyên án bị cáo Nguyễn Thanh Ninh 10 năm tù, cho rằng mức án trên chưa tương xứng với hành vi của bị cáo nên anh đã làm đơn kháng cáo.

Thông báo nêu Nguyễn Thanh Ninh (30 tuổi, quê quán huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang) đang bị tạm giam tại buồng giam số 10, khu C đã chết vào lúc 7 giờ 40 phút ngày 16/8, tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An.

Theo anh Tâm, sau khi nhận được thông báo của Công an huyện Bến Lức, anh đã quyết định rút đơn kháng cáo vì bị cáo Ninh đã chết nên xem như vụ án đã khép lại.

Đối tượng Ninh tại thời điểm bị bắt - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Trước đó, dẫn tin từ Tiền Phong, khoảng 23h ngày 31/5/2022, do tức giận chuyện bé T.P đi vệ sinh nên Ninh dùng tay tát vào mặt bé, sau đó ôm cháu T.P rồi hất mạnh làm cháu T.P văng vào kệ chén và sọt rác. Đầu bé T.P va chạm vào cạnh gờ của sàn nước và nền gạch gây chấn thương sọ não, bầm vùng mặt bên trái. Lúc này, chị T.H tỉnh giấc, ngồi dậy ôm cháu T.P lên nệm, lau vết thương và chăm sóc.

Đến khoảng 2h sáng ngày 1/6/2022, Ninh phát hiện người cháu T.P lạnh và không thấy cử động nên cùng T.H chở cháu T.P đến Trung tâm Y tế huyện Bến Lức cấp cứu nhưng cháu T.P đã tử vong trên đường đi.

Do nghi ngờ về cái chết của bé T.P, Trung tâm Y tế huyện Bến Lức thông báo sự việc cho Công an huyện Bến Lức vào cuộc điều tra.