Quyết định đình chỉ công tác cô giáo tát 31 cái vào mặt bé trai 18 tháng tuổi

Đời sống 24/05/2023 17:34

Vụ cô giáo mầm non tát 31 cái vào phần đầu, má bé trong quá trình cho bé ăn đang gây bức xúc cộng đồng.

Dẫn nguồn tin từ báo Sức khỏe và đời sống, sau khi tiếp nhận về vụ cô giáo mầm non Nguyễn Thị B.H. Trường mầm non Tuổi Ngọc (P. An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai) tát 31 cái vào mặt bé trai, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với cô giáo này kể từ ngày 18/5.

Quyết định đình chỉ công tác cô giáo tát 31 cái vào mặt bé trai 18 tháng tuổi - Ảnh 1
Quang cảnh trước khi xảy ra bạo hành - Ảnh: báo Sức khỏe và đời sống

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, chị Thảo mẹ bé  H.M.H khi đón con về phòng trọ phát hiện có vết bầm đỏ trên má và nhiều vết bầm tím trên người con trai mình nên đã gọi cho cô giáo mầm non để hỏi thông tin. Bị gia đình gặng hỏi, nên cô H. thừa nhận đã đánh bé H.M.H và xin gia đình bỏ qua.

Quyết định đình chỉ công tác cô giáo tát 31 cái vào mặt bé trai 18 tháng tuổi - Ảnh 2
Mẹ cháu bé - Ảnh: báo Thanh Niên

Tuy nhiên, chị Thảo đã báo lên phía nhà trường để phản ánh vụ việc. Cụ thể, trong quá trình cho ăn, do bé H.M.H (18 tháng tuổi) nhiều lần dọa ói nên cô H. đã vỗ nhiều cái lên trán của bé để bé "giật mình". Nhưng sau đó, bé H.M.H vẫn phun ói nên cô H. cho rằng đã tát vào má bé với "lực nhẹ".

Tại cơ quan chức năng, cô H. khai nhận còn tiếp tục tát vào má và đánh vào trán bé với "lực nhẹ, lực mạnh và cả lực vừa phải".

Tổng cộng, cô H. đã tát 31 cái vào mặt cháu bé. Thời điểm cô H. bạo hành, một bảo mẫu khác cũng có mặt trong lớp, chứng kiến sự việc nhưng không có biện pháp ngăn chặn.

Phẫn nộ giáo viên mầm non tát liên hoàn 31 cái vào mặt bé trai trong bữa trưa

Phẫn nộ giáo viên mầm non tát liên hoàn 31 cái vào mặt bé trai trong bữa trưa

Ngày 24/5/2023, xảy ra vụ việc một giáo viên mầm non tại Biên Hòa (Đồng Nai) đánh bé trai 2 tuổi 31 cái trong bữa trưa. Đáng nói, giáo viên này còn thừa nhận cũng đã đánh các bé khác trong lớp.

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