Đề nghị truy tố Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm

Xã hội 06/04/2023 19:38

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm.

Theo nguồn tin từ VTC News, ngày 6/4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) và 4 đồng phạm về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo điều 331 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan CSÐT Công an TP.HCM xác định, bị can Nguyễn Phương Hằng đóng vai trò chủ mưu. Các bị can Nguyễn Thị Mai Nhi (40 tuổi, trợ lý của Nguyễn Phương Hằng), Lê Thị Thu Hà (31 tuổi, nhân viên Công ty CP Ðại Nam), Huỳnh Công Tân (29 tuổi, Trưởng phòng Truyền thông Công ty CP Ðại Nam), Tiến sĩ luật Đặng Anh Quân (giảng viên Trường đại học Luật TP.HCM) có vai trò đồng phạm, giúp sức cho Nguyễn Phương Hằng thực hiện hành vi phạm tội.

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Bị can Nguyễn Phương Hằng - Ảnh: VTC News

 

Theo kết luận điều tra, bị can Nguyễn Phương Hằng thông qua các tài khoản mạng xã hội YouTube và TikTok, tổ chức nhiều buổi phát sóng trực tiếp (livestream) qua Internet để xâm phạm bí mật đời tư, ảnh hưởng uy tín, danh dự của ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh), bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh), bà Đặng Thị Hàn Ni (nhà báo Hàn Ni), ông Nguyễn Đức Hiển (Phó Tổng Biên tập Báo Pháp luật TP.HCM), bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên) cùng chồng Lê Công Vinh, ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), bà Đinh Thị Lan.

Dẫn nguồn tin từ báo Thanh Niên, mở rộng điều tra vụ án Nguyễn Phương Hằng, Cơ quan CSÐT Công an TP.HCM xác định từ tháng 4/2021, bị can Hằng chỉ đạo Nguyễn Thị Mai Nhi tạo lập 8 tài khoản mạng xã hội TikTok và tạo tài khoản Facebook cá nhân "Hoàng Nhi" để đăng thông báo lịch phát sóng các buổi livestream và đăng các bài viết theo yêu cầu của bị can Hằng.

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Bị can Nguyễn Phương Hằng và 3 đồng phạm - Ảnh: Thanh Niên

 

Từ tháng 3/2021, bị can Lê Thị Thu Hà tham gia sắp xếp góc máy quay, sân khấu để hỗ trợ bị can Hằng livestream. Ðồng thời, Hà còn lập tài khoản Facebook "Ha Lee" để thông báo lịch phát sóng các buổi livestream và đăng tải bài viết theo yêu cầu của bị can Hằng.

Theo chỉ đạo của bị can Hằng, Huỳnh Công Tân sử dụng máy tính, máy quay của Công ty CP Ðại Nam để livestream các buổi nói chuyện của bị can Hằng và phát trực tiếp qua mạng xã hội YouTube. Ngoài ra, Tân làm nhiệm vụ đọc lại các bình luận, dẫn chương trình cho các buổi livestream của bị can Nguyễn Phương Hằng.

Ðến ngày 30/11/2022, Cơ quan CSÐT Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Mai Nhi, Huỳnh Công Tân về tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Tại Cơ quan CSĐT, 3 bị can Nhi, Hà và Tân khai nhận không có mâu thuẫn với những cá nhân mà bị can Hằng livestream xúc phạm. Do là nhân viên được Hằng trả lương nên 3 bị can làm theo chỉ đạo của Nguyễn Phương Hằng, giúp sức cho bị can Nguyễn Phương Hằng livestream và liên tục đăng tải các bài viết lên mạng xã hội Facebook để xúc phạm 9 cá nhân nói trên.

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Bị can Đặng Anh Quân - Ảnh: Thanh Niên

Đối với bị can Đặng Anh Quân, theo kết luận điều tra, bị can này đã trực tiếp tham gia nhiều buổi livestream cùng bị can Nguyễn Phương Hằng. Trong đó, bị can Quân nhiều lần phát ngôn, bình luận, cùng tương tác với bị can Hằng về những nội dung xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của nhiều cá nhân.

Những cá nhân giúp sức bà Nguyễn Phương Hằng vi phạm sẽ bị điều tra xử lý theo quy định

Những cá nhân giúp sức bà Nguyễn Phương Hằng vi phạm sẽ bị điều tra xử lý theo quy định

Những cá nhân có liên quan, tham gia giúp sức cho hoạt động của bị can Nguyễn Phương Hằng sẽ bị Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

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