Được hỏi 'cô giáo của em như thế nào?', bé gái trả lời thật thà khiến cô muốn té xỉu, vội sửa lại đáp án

Xã hội 21/05/2020 15:47

Vì vốn từ chưa được phong phú nên bé gái bá đạo đã đưa ra câu trả lời hết sức hài hước khiến cô giáo 'toát mồ hôi'.

Đôi khi cách tư duy của trẻ em khiến người lớn phải bất ngờ vì khó tưởng tượng nổi. Điển hình như bé gái bá đạo học lớp 1 trong câu chuyện dưới đây.

Cụ thể, trong vở bài tập của cô bé có câu hỏi: "Cô giáo của em như thế nào?". Và bé gái hồn nhiên trả lời rằng: "Cô giáo của em có lúc hiền có lúc ác nhưng em vẫn quý cô ạ".

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Bé gái bá đạo nói cô giáo 'vừa hiền vừa ác' khiến dân tình cười bò - Ảnh: FB

Bé gái mới chỉ là học sinh lớp 1 nên vốn từ chưa được phong phú. Cô bé chỉ nghĩ đơn giản rằng trái nghĩa với hiền thì là ác, vậy nên chẳng đắn đo mà nhận xét cô giáo "lúc hiền lúc ác". Tuy nhiên bé gái vẫn kịp nịnh cô một câu ngọt lịm: "Nhưng em vẫn quý cô ạ".

Sau khi đọc xong đáp án của bé gái, cô giáo phải sửa lại rằng "lúc hiền lúc nghiêm". Tuy bị nói ác nhưng chắc cô giáo chẳng nỡ giận cô học trò vừa ngọt ngào, vừa lém lỉnh này đâu nhỉ. 

Hình ảnh gây bão mạng và nhận được hàng ngàn bình luận, chia sẻ: "Tụi nhỏ luôn có những suy nghĩ vừa thông minh vừa bá đạo mà người lớn không tưởng tượng nổi"; "Cô giáo chắc dở khóc dở cười nhỉ"; "Bé gái vẫn rất quý mến cô giáo mà"; "Trái nghĩa với hiền là ác, cô bé này suy nghĩ logic phết"...

Trước đó, cộng đồng mạng từng chia sẻ hình ảnh chụp vở bài tập của một bé gái lớp 1 cũng bá đạo chẳng kém cô bé phía trên.

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Câu trả lời hài hước của bé gái lớp 1 khiến dân mạng cười ngất - Ảnh: FB

Trong thời gian học online, cô bé được giáo viên giao bài tập làm văn chủ đề "các bạn lớp em". Không ngờ, bé gái đã bộc lộ tâm tư: "Con nghỉ học lâu quá nên quên hết tên các bạn. Con mong được đi học lại". Câu trả lời tưởng vô lý nhưng vô cùng thuyết phục của bé gái khiến dân mạng cười lăn lộn. 

Mẹ hạn hán lời với đoạn văn tả 'Các bạn lớp em' của con gái sau thời gian nghỉ dịch

Mẹ hạn hán lời với đoạn văn tả 'Các bạn lớp em' của con gái sau thời gian nghỉ dịch

Được giao viết đoạn văn về chủ đề "Các bạn lớp em" sau thời gian nghỉ dịch, bé gái có câu trả lời tưởng vô lý nhưng lại rất thuyết phục khiến người xem cười ngất.

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