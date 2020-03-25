Mẹ hạn hán lời với đoạn văn tả 'Các bạn lớp em' của con gái sau thời gian nghỉ dịch

Được giao viết đoạn văn về chủ đề "Các bạn lớp em" sau thời gian nghỉ dịch, bé gái có câu trả lời tưởng vô lý nhưng lại rất thuyết phục khiến người xem cười ngất.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên các tỉnh thành trên cả nước đã ra thông báo cho học sinh các cấp từ Mầm non đến THPT nghỉ học đến cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4. Cộng đồng mạng đùa rằng đây là kỳ nghỉ Tết dài nhất trong lịch sử. Vì nghỉ học nên không ít tình huống dở khóc dở cười đã xảy ra.

Mới đây, cộng đồng mạng lan truyền đoạn văn hài hước với nội dung "tả các bạn lớp em" của một học sinh lớp 1 sau thời gian nghỉ dịch khiến người đọc không thể nhịn cười.

Trong thời gian học online, cô bé được giáo viên giao bài tập làm văn chủ đề "các bạn lớp em". Không ngờ, bé gái đã bộc lộ tâm tư: "Con nghỉ học lâu quá nên quên hết tên các bạn. Con mong được đi học lại". Câu trả lời tưởng vô lý nhưng vô cùng thuyết phục của bé gái khiến dân mạng cười lăn lộn. Nhiều phụ huynh thi nhau chia sẻ những câu chuyện dở khóc dở cười của con mình trong mùa dịch.

Bài văn hài hước của bé gái lớp 1 khiến dân mạng cười ngất - Ảnh: FB

"Con tôi học lớp 2, chẳng những quên tên một số bạn trong lớp mà đến cả tên cô giáo cũng chẳng nhớ nữa rồi"; "Cu cậu nhà mình cũng ngơ ngơ rồi. Tuy có nhiều bất cập nhưng ở nhà vẫn là tốt nhất, đợi dịch bệnh được dập tắt rồi đi học lại"; "Bố mẹ nên kết hợp với nhà trường nhắc nhở các cháu học ở nhà cho tốt"; "Quên tên các bạn đã là gì, con tôi còn quên cả đường đến trường nữa kìa"..., dân mạng bình luận.

Dân mạng phát sốt với loạt ảnh hài hước 'Bố mẹ mới là chân ái, con cái chỉ là ý ngoài' Loạt ảnh hài hước ghi lại cảnh cặp vợ chồng cùng 2 con nhỏ ngủ trong phòng gây sốt mạng và nhận về hàng ngàn bình luận, chia sẻ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/me-han-han-loi-voi-doan-van-ta-cac-ban-lop-em-cua-con-gai-sau-thoi-gian-nghi-dich-354836.html